Noua provocare a miliardarilor din tehnologie. Un start-up din SUA vrea să creeze bebeluşi modificaţi genetic

Tehnologiile de editare genetică utilizate în prezent pentru tratamentul postnatal permit oamenilor de știință să taie, să modifice și să insereze ADN-ul. Foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un startup fondat acum câteva luni în San Francisco, Statele Unite ale Americii, încearcă să creeze bebeluşi modificaţi genetic. Compania se numește Preventive și este susținută de două dintre cele mai influente personalități din Silicon Valley: Sam Altman, CEO al OpenAi, și Brian Armstrong, care deține aceeași poziție la Coinbase, una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume.

Preventive a fost un proiect din umbră al celor doi antreprenori timp de luni de zile. Originile, evoluția și, mai presus de toate, obiectivele sale au fost detaliate într-un articol amplu din Wall Street Journal, preluat de publicaţia La Stampa.

Nașterea unui copil dintr-un embrion modificat genetic

Potrivit ziarului financiar american, Altman și Armstrong încearcă să creeze un copil dintr-un embrion modificat genetic pentru a preveni o boală ereditară. Publicaţia americană relatează: „Potrivit unor persoane familiarizate cu situația în ultimele luni, directorii companiei au declarat în privat că a fost identificat un cuplu cu o tulburare genetică interesat să participe” în cadrul proiectului. Cu toate acestea, directorul Preventive, Lucas Harrington, a negat că ar fi identificat încă un cuplu pentru experimente. De asemenea, acesta a promis transparență și siguranță.

Cu toate acestea, comunitatea științifică este împărțită. Vocile autoritare critică obiectivele de „îmbunătățire a nou-născutului”, în timp ce Colegiul American de Genetică Medicală respinge screening-ul poligenic ca lipsit de beneficii clinice dovedite.

De ce această tehnologie este interzisă aproape peste tot?

Tehnologiile de editare genetică utilizate în prezent pentru tratamentul postnatal permit oamenilor de știință să taie, să modifice și să insereze ADN-ul. Însă utilizarea procesului în spermă, ovule sau embrioni este mult mai controversată și i-a determinat pe oamenii de știință să solicite un moratoriu global până la rezolvarea problemelor etice și științifice. Editarea genetică a embrionilor cu intenția de a obţine copii din aceștia este interzisă în Statele Unite și în multe țări, inclusiv în Europa, deoarece pentru oamenii de știință, este un domeniu prea imprevizibil. Și există o suspiciune tot mai mare că ar putea lansa proiecte de eugenie (n.red. disciplină care studiază aplicarea practică a biologiei eredității în ameliorarea genetică a individului ) la scară largă.

Scopul Preventive este de a preveni bolile genetice și moștenirea acestora. Dar, conform celor descoperite, startup-ul ar putea crea și instrumente pentru a prezice care embrioni vor avea un IQ mai mare și care vor avea trăsături preferate precum înălțimea, culoarea ochilor sau grosimea oaselor.

Un număr tot mai mare de startup-uri din Silicon Valley lucrează la această tehnologie de frontieră. Wall Street Journal consideră că tehnologia preventivă este cea mai avansată tehnologie, iar un număr tot mai mare de startup-uri atrag o atenție considerabilă în Silicon Valley, adică miliarde de dolari investiți în acest sens. Această tehnologie împinge limitele fertilității și lucrează la comercializarea tehnologiilor genetice reproductive. Unele lucrează la editarea embrionilor, notează ziarul, în timp ce altele vând deja instrumente de screening genetic care încearcă să țină cont de influența a zeci sau sute de gene asupra unei trăsături.

Start-upul Preventive a fost fondat în luna mai, iar conform Wall Street Journal, compania a lucrat cu un personal restrâns, menținându-și planurile secrete timp de aproape șase luni. Proiectul a rămas secret mult timp, protejat de acorduri stricte de confidențialitate între angajați. Înainte ca unele informaţii să înceapă să iasă la iveală, compania ar fi strâns până în prezent 30 de milioane de dolari. Finanțarea este suficientă pentru a lansa proiectul și pentru a începe cercetările inițiale.

Dar în jurul Preventive se dezvoltă un ecosistem de companii surori. Unele startup-uri se concentrează pe un proces numit screening poligenic, care implică extragerea ADN-ului dintr-un embrion, analizarea acestuia cu algoritmi statistici și generarea de probabilități pentru o gamă mult mai largă de trăsături și boli pe care le-ar putea avea copilul. Câteva deja vând aceste servicii, susținute de investitori precum Armstrong, investitorul de capital de risc Peter Thiel și cofondatorul și investitorul de capital de risc Reddit, Alexis Ohanian.

Perspectivele copilăriei, înălțimea și tulburările: ce permite screening-ul

De exemplu, părinții ar putea accesa portaluri pentru a vizualiza grafice și diagrame care arată cum se compară embrionii lor genetic în funcție de diferite boli și trăsături. „De exemplu, diverse teste ar putea arăta un embrion cu un IQ prezis de 130 sau un embrion cu o șansă de 1,5% de a dezvolta schizofrenie sau un embrion cu 14% mai multe șanse decât frații săi să sufere de anxietate. Scoruri de probabilitate similare sunt disponibile pentru tulburări de concentrare, tulburare bipolară, diabet sau chiar chelie masculină.” Aceste scenarii futuriste, la scară largă, sunt deja destul de comune în Silicon Valley.

Mai mulți membri proeminenți ai elitei de acolo, inclusiv Altman și Elon Musk, au folosit screening-ul poligenic pentru a evalua embrionii pentru copiii lor, potrivit unor persoane familiarizate cu problema. Însă Armstrong este deosebit de activ printre aceștia. În plus şi-a stabilit obiectivul de a utiliza editarea genetică pentru a-și îmbunătăți urmașii (de exemplu, mai puține boli de inimă sau oase mai puternice). Se presupune că a conceput un plan pentru a lansa proiectul în secret şi pentru a forța acceptarea la nivel global, dar o purtătoare de cuvânt a negat că Preventive ar fi făcut ceva de genul acesta.

Modificarea genetică a embrionilor este extrem de controversată și interzisă în multe țări din cauza riscurilor necunoscute și a posibilității ca erorile să fie transmise generațiilor viitoare. Singurul precedent cunoscut este cel al omului de știință chinez He Jiankui (2018), care a fost închis pentru crearea de copii rezistenți la HIV. Există temeri că firmele private accelerează un viitor distopic, anticipat oarecum de filmul Gattaca, și fără dezbatere publică.