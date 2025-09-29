O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani

29 Sep 2025

Marina B., în vârstă de 27 de ani, a murit după ce a căzut de la 5 metri înălțime FOTO: Instagram

O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit în fața unei mulțimi îngrozite, în timpul unui spectacol de circ care avea loc într-un cort.

Marina B., în vârstă de 27 de ani, executa un număr la trapez în Bautzen, estul Germaniei, când a căzut pe podea. Artista spaniolă a murit din cauza rănilor în fața unui public format din aproximativ 100 de adulți și copii potrivit Bild.

Martorii au spus că toți oamenii din public au început să țipe șocați, unii spectatori au fugit spre ieșire, în timp ce părinții le acopereau ochii copiilor lor.

Spectacolul Circului Paul Busch a fost suspendat. Apoi, la casa de bilete a fost pus un anunț: „Din cauza unei pierderi, circul va fi închis”.

Un angajat al circului a declarat pentru ziarul german Bild: „Nu ne vine să credem că s-a întâmplat așa ceva”.

Se fac investigații pentru a stabili cauza incidentului.

Ralf Huppertz, CEO al Asociației Companiilor Germane de Circ (VdCU), a speculat că Marina ar fi putut avea o problemă de sănătate. „Este neobișnuit ca o artistă bine antrenată ca Marina să nu supraviețuiască unei căderi de numai cinci metri. Poate a amețit când era pe trapez. Cinci metri nu reprezintă o înălțime deosebit de mare pentru acrobate; ele sunt bine antrenate și musculoase”.

Poliția a declarat că Marina nu folosea coarda de siguranță în momentul accidentului, subliniind că acest lucru nu era o cerință legală.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck, a spus: „Nu este obligată să folosească coarda. Ea decide singură dacă o folosește. Nimeni altcineva nu se afla în arenă în timpul accidentului”.

Primarul orașului, Karten Vogt, s-a arătat șocat la moartea acrobatei. El a declarat pentru MDR: „Accidentul ne-a afectat profund. În numele orașului, transmit sincere condoleanțe rudelor și celor îndurerați. Gândurile noastre sunt alături de familii și de toți cei afectați de acest teribil accident”.

Marina, originară din Mallorca, Spania, fusese angajată de Circul Paul Busch pentru turneul pe care îl desfășura. Tânăra de 27 de ani performa de peste 10 ani.

Într-o postare recentă pe Instagram, în care făcea acrobații la trapez, ea a scris: „Sus, aici, muncesc cel mai bine. Cred că arta are puterea să creeze momente de neuitat”.

Circul Paul Busch promite publicului „un program magnific, plin de surprize”, precum și „vedete de top din scena internațională a circului”.

Spectacolele includ dresaj de cai, câini zburători, cercuri hula, „Roata americană a morții” și demonstrații pe coardă la înălțime.

Circul urma să rămână în Bautzen până duminică, înaintea unei serii de spectacole la Magdeburg, în decembrie și ianuarie.