O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis

Katerina Tovmaș avea 21 de ani FOTO: Facebook

O refugiată ucraineană și iubitul ei militar au fost împușcați mortal într-un atac brutal comis de Ziua Îndrăgostiților în Carolina de Nord, SUA, a anunțat poliția.

Katerina Tovmaș, 21 de ani, din Vass, și Matthew Wade, 28 de ani, din Hamilton, Mississippi, au fost uciși într-o dublă omucidere sâmbătă dimineața, în locuința lui Tovmaș din comunitatea Woodlake, la periferia orașului Raleigh, relatează The Independent.

Este a doua ucidere violentă a unei refugiate ucrainene în Carolina de Nord în doar șase luni.

Adjuncții șerifului au intervenit la un apel care anunța focuri de armă la o proprietate de pe Daphne Lane, în jurul orei 7:45 sâmbătă dimineața, se arată într-un comunicat al departamentului, unde „au găsit două persoane decedate în interiorul locuinței”.

Potrivit unei postări pe Facebook a surorii lui Wade, Megan Wade, cei doi au fost găsiți morți în pat.

„Fostul iubit al Katerinei a condus șapte ore din Ohio până în Carolina de Nord, unde a pătruns prin efracție în locuința ei, unde avea grijă de frații ei mai mici”, a scris Megan pe Facebook.

„L-a forțat pe unul dintre frații ei să o trezească, apoi a împușcat-o pe ea, iar apoi l-a împușcat pe fratele meu, care dormea lângă ea”.

Fostul iubit, Caleb Hayden Fosnaugh, 25 de ani, din Ohio, ar fi fugit de la locul faptei într-un Ford Mustang alb, model 2018, după ce i-a ucis pe cei doi, a transmis biroul șerifului, avertizându-i pe localnici că „trebuie considerat înarmat și periculos”.

Forțele de ordine au suspectat că Fosnaugh se îndrepta spre locuința sa din Ohio și au lansat o operațiune interstatală care a implicat și Biroul Șerifului din Comitatul Coshocton (Ohio), Patrula Rutieră a Statului Ohio, Patrula Rutieră a Statului Carolina de Nord și Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord.

Ulterior, sâmbătă seara, șeriful din comitatul Moore, Ronnie Fields, a anunțat că Fosnaugh a fost reținut în Ohio.

„Este o pierdere de vieți omenești tragică și fără sens”, a declarat Fields. „Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor în aceste momente dificile. Suntem recunoscători pentru coordonarea rapidă și sprijinul partenerilor noștri din cadrul forțelor de ordine în aducerea acestui individ în custodie”.

În postări pe rețelele de socializare, sora lui Matthew Wade și-a strigat durerea „de nesuportat”. „Fratele meu a fost un om atât de bun, iubitor și grijuliu”, a scris Megan Wade.

„Ți-ar fi dat cămașa de pe el, chiar dacă era ultima. Ți-ar fi dat ultimul dolar, chiar dacă asta ar fi însemnat să rămână flămând. Ți-ar fi dat pătura lui, chiar dacă el ar fi rămas în frig. Era atât de atent și îi punea mereu pe ceilalți înaintea sa. Iubea profund.

Viața este atât de nedreaptă. Nimeni nu ar trebui să primească vreodată un apel în care să i se spună că persoana iubită a fost ucisă. Mai ales nu dintr-un motiv atât de mărunt precum gelozia”.

O altă soră a bărbatului, Courtney Miller, a spus că este „cu inima frântă” și i-a îndemnat pe oameni să doneze pe o pagină GoFundMe creată pentru a acoperi costurile funerare pentru Tovmaș, a cărei familie fugise de războiul din Ucraina.

„Matt a fost în armată, așa că cheltuielile funerare ale lui vor fi acoperite, dar familia iubitei sale va avea nevoie de ajutor pentru costurile de înmormântăre”, a scris Miller pe Facebook. „Vă rog, chiar dacă nu puteți dona, distribuiți!”.

Tovmaș este a doua refugiată ucraineană care își pierde viața în mod violent în Carolina de Nord după ce a scăpat de război; în august anul trecut, înjunghierea mortală în tren a tinerei de 23 de ani Irina Zarutska, în Charlotte, a provocat indignare la nivel național, iar președintele Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru atacatorul ei, în vârstă de 34 de ani, Decarlos Brown Jr.

Acea crimă a reaprins dezbaterea privind siguranța publică și criminalitatea în SUA, iar cazierul lui Brown și îngrijorările legate de sănătatea sa mintală au ridicat întrebări despre cum și de ce fusese eliberat din închisoare.

Oficialii din comitatul Moore au declarat că ancheta privind crimele de sâmbătă „rămâne în desfășurare”, iar detectivii „lucrează pentru a determina pe deplin circumstanțele care au dus la acest incident”.

Fosnaugh a fost acuzat de pătrundere prin efracție și de două capete de acuzare pentru omor.