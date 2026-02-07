O angajată a fost concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro

Femeia avea un parcurs profesional fără nicio sancțiune disciplinară. Foto: Getty Images

O femeie de aproximativ 50 de ani a fost concediată după ce, la ieșirea din magazin, i s-a spart un flacon de detergent pe care îl cumpărase deja. A luat un produs identic de pe raft, cu acordul responsabilului de magazin, fără să îl plătească a doua oară. Pentru companie, însă, acest lucru a însemnat „neplată”. Urmarea: concedierea.

Valoarea produsului: 2,9 euro.

Femeia era o angajată veche a lanțului Pam Panorama, cu aproape 30 de ani de vechime, familie și un parcurs profesional fără nicio sancțiune disciplinară. Publicitatea negativă a afectat-o profund, motiv pentru care și astăzi evită să vorbească direct. Cazul se află acum pe masa judecătorului de muncă al tribunalului local. Sentința este așteptată în câteva săptămâni, potrivit Corierre.

Un recipient de detergent spart

Incidentul datează din luna septembrie, deși mult timp a rămas aproape necunoscut. După ce și-a terminat tura, casiera a făcut cumpărături ca orice client, printre produse aflându-se și un detergent. A plătit la casă și a ieșit cu sacoșele în mână. Chiar în fața ieșirii, unul dintre recipiente s-a spart, flaconul a căzut pe jos, iar detergentul s-a împrăștiat.

Angajata s-a întors imediat în magazin, a anunțat responsabilul punctului de vânzare și a atras atenția asupra petei, unde cineva ar fi putut aluneca. Potrivit relatării sale, cu acordul acestuia, a luat de pe raft un flacon identic, considerând că înlocuiește produsul deja achitat, fără să îl plătească din nou.

Concediere pentru motive disciplinare

Părea un incident banal, rezolvat pe loc. În realitate, a fost începutul unei situații absurde. La câteva zile după, femeia a fost convocată de conducerea locală Pam și informată că i se impută neplata flaconului înlocuit, fapt echivalat cu un furt. Decizia: concediere pentru motive disciplinare.

Șocul a fost enorm. Explicația primită a fost simplă și inflexibilă: produsul trebuia plătit din nou. Poziția companiei a rămas neschimbată chiar și după o întâlnire de clarificare.

„Asta se întâmplă când profitul se rupe complet de etică și de oameni”

Fără alte opțiuni, angajata s-a adresat sindicatului. Secretarul organizației din Grosseto, Pier Paolo Micci, spune că a fost uluit:

„Nu mi-a venit să cred când am văzut motivul.”

Cazul este gestionat în prezent de avocatul specializat în dreptul muncii al confederației, Paolo Martellucci. Până la decizia judecătorului Giuseppe Grosso, rămâne sentimentul amar al unei concedieri pentru motive disciplinare legată de 2,9 euro, fără ca măcar să existe o plângere penală pentru furt, oricât de nesemnificativ ar fi fost.

„Asta se întâmplă”, concluzionează Micci, „când profitul se rupe complet de etică și de oameni. Umilința aplicată angajaților, care ar trebui să fie prima grijă a unei companii, este ceea ce șochează cel mai mult. Sperăm într-o soluție amiabilă, altfel așteptăm verdictul instanței.”