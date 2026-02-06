O bancă ilegală a fost descoperită în Italia. Afaceri de 4 milioane de euro şi filiale în Polonia şi Bulgaria

Victimele, cu vârste cuprinse între 20 și 85 de ani, au investit economii personale, pensii sau împrumuturi.

În cadrul operaţiunii “Golden Tree”, a fost descoperită la Ancona, Italia, o bancă ilegală care a efectuat tranzacţii în valoare de peste 4 milioane de euro. 500 de persoane au fost victime ale escrocheriei.

Comandamentul Provincial Guardia di Finanza din Ancona a depistat şi anihilat o structură financiară ilicită masivă care funcționa ca o instituție bancară ilegală. Organizația ar fi înființat un sistem financiar neautorizat, cu filiale în Polonia și Bulgaria, care oferea servicii bancare tipice: deschiderea de conturi bancare în străinătate, acordarea de împrumuturi și oferirea de propuneri de investiții, relatează presa din Italia.

Toate acestea funcționau sub pretextul unei „comunități” dedicate bunăstării membrilor săi. În realitate, structura ascundea o schemă frauduloasă complexă care promitea venituri mari, prezentate ca fiind deosebit de avantajoase și creditate sub denumirea de „cashback”, o stratagemă folosită pentru a încerca să eludeze controalele Guardia di Finanza.

Crucială pentru schemă a fost relația de încredere stabilită de așa-numiții consilieri financiari cu victimele, care aveau vârste cuprinse între 20 și 85 de ani, multe dintre ele investind economii personale, pensii sau împrumuturi.

​La finalul operațiunii, patru persoane au fost acuzate de fraude financiare, operațiuni bancare neautorizate, fraudă și spălare de fonduri.

Perchezițiile, efectuate în regiunile Marche, Abruzzo și Lombardia, au dus la impunerea de măsuri precauționale împotriva a două persoane, la sechestrarea a 15 conturi bancare din Italia și Polonia și la închiderea platformei online utilizate pentru presupusa fraudă.