O bătrână din SUA a supravieţuit timp de 9 zile, după ce a căzut în cadă și nu a mai reușit să se ridice. Gestul care i-a salvat viaţa

O bătrână din SUA a supravieţuit timp de 9 zile, după ce a căzut în cadă și nu a mai reușit să se ridice. Sursa foto: Getty Images

O femeie de 82 de ani din Carolina de Nord a supraviețuit nouă zile, după ce a căzut în cadă și nu a mai reușit să se ridice. Fratele ei s-a îngrijorat pentru că nu îi răspundea la apelurile telefonice şi a alertat autorităţile, care au găsit-o în stare de semiconștiență. Joan Rivet a povestit experienţa unor jurnalişti locali, relatează The Guardian. În acele clipe de cumpănă, singura ei companie a fost pisica Phoebe, iar rugăciunea și speranța au ajutat-o să reziste.

Coşmarul bătrânei din SUA a început în seara de 1 iunie. Joan Rivet se pregătea atunci de culcare și se afla în baie când a făcut un pas înapoi, s-a dezechilibrat şi a căzut în cadă, trăgând după ea perdeaua și bara dușului. Văduvă din 2023, ea locuieşte singură într-o casă de munte din comunitatea Clyde, Carolina de Nord.

În urma căzăturii puternice, aceasta s-a lovit la spate, iar durerea a fost atât de mare, încât nu a mai reușit să se ridice. Marginea căzii era prea înaltă, corpul nu o mai asculta, iar telefonul era într-o altă cameră. Astfel, ea a rămas blocată în propria cadă timp de nouă zile.

Potrivit mărturiilor sale, a reuşit să rămână în viaţă făcând singurul gest pe care îl putea realiza în starea în care se afla: a deschis robinetul cu un picior și a băut apa pe care a reușit să o stropească până la nivelul feței. Pe parcursul acelor zile, Joan s-a rugat neîncetat și a încercat să rămână optimistă, alungând gândurile despre ceea ce ar fi putut fi mai rău.

În ciuda strigătelor de ajutor, niciun vecin nu a auzit-o şi nici au observat că aceasta nu mai dă niciun semn. Cel care a alertat autorităţile a fost fratele său, întrucât o sunase de mai multe ori şi nu i-a răspuns la telefon.

The Guardian a mai scris că Joan Rivet a fost găsită semiconștientă pe 10 iunie. Aceasta era grav deshidratată și avea răni provocate de cele nouă zile petrecute în aceeași poziție.

De curând, femeia a povestit experiența jurnaliştilor publicaţiei The Mountaineer din Carolina de Nord, cazul său devenind un exemplu extrem al riscurilor la care sunt expuse persoanele în vârstă care locuiesc singure.

Singura companie pe care a avut-o a fost pisica sa, Phoebe. Deşi a strigat după ajutor, vecinii nu au auzit-o. Orele au trecut, apoi zilele, iar Joan Rivet şi-a dat seama că trebuie să găsească o modalitate de a supraviețui.

Aflându-se la capătul opus al căzii, robinetul era inaccesibil pentru Joan Rivet. În cele din urmă, aceasta a reușit să îl deschidă cu ajutorul piciorului și a supraviețuit bând apa care îi ajungea pe față după ce se stropea.

În vârstă de 82 de aniu, femeia a trecut prin momente extrem de dificile, pierzându-și și recăpătându-și periodic cunoștința.

"Am văzut zilele devenind întunecate și apoi luminoase, întunecate și apoi luminoase", a povestit Joan Rivet, conform sursei citate.

Ea a mai precizat că rugăciunea a ajutat-o să reziste în perioada în care a fost blocată în propria cadă.

Joan Rivet a fost găsită de poliție, după ce fratele său, care locuiește în Georgia, a cerut autorităților să verifice dacă sora lui este bine. Bărbatul devenise îngrijorat după ce femeia nu îi mai răspunsese la apeluri. De regulă, ei vorbeau cel puțin o dată pe săptămână.

Înainte să ceară ajutorul autorităților, bărbatul a luat legătura cu vecinii surorii sale. Aceștia au observat că mașina lui Joan era în fața casei, însă nu existau semne că cineva ar fi fost activ în interior.

Când au ajuns la locuință, salvatorii au găsit-o pe Joan Rivet semi-conștientă, în cadă. După ce i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, ea a fost transportată la spital cu deshidratare severă și escare provocate de perioada îndelungată petrecută în aceeași poziție.

Medicii au tratat-o cu perfuzii și hrană lichidă şi, ulterior, aceasta a fost transferată într-un centru de recuperare din Waynesville, Carolina de Nord.