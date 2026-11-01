O cafenea istorică din Atena se închide după mai bine de un secol. Nici protestele localnicilor nu au salvat-o

1 minut de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2026 Modificat la 08:17 01 Noi 2026

Cafeneaua, situată la intersecția străzilor Harilaou Trikoupi și Kallidromiou, s-a confruntat cu riscul închiderii vara trecută. FOTO: Hepta

Una dintre cele mai vechi cafenele din Atena, Mouria, urmează să se închidă după mai bine de un secol de activitate în cartierul Exarcheia din capitala Greciei, punând capăt unei lungi istorii în care a fost un loc de întâlnire pentru localnici, artiști, politicieni și trecători, potrivit ekathimerini.com.

Cafeneaua, situată la intersecția străzilor Harilaou Trikoupi și Kallidromiou, s-a confruntat cu riscul închiderii vara trecută, după ce proprietarul clădirii a solicitat schimbarea destinației spațiului. O campanie publică, susținută de Asociația Profesioniștilor din Alimentația Publică din Atena și de localnici, a cerut Ministerului Culturii să o declare monument de patrimoniu cultural modern, pentru a-i proteja utilizarea în continuare.

O petiție și protestele publice l-au determinat pe proprietar să renunțe la decizia inițială, stârnind speranța că localul va rămâne deschis. Însă aceste speranțe au fost de scurtă durată.

Anunțul închiderii cafenelei

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, Mouria a anunțat că se va închide în curând și a distribuit o fotografie cu muncitorii care demontau sculptura emblematică reprezentându-l pe Icar, care împodobise cafeneaua timp de mai mulți ani.

„Demontarea. Pentru toate momentele în care ne-ați ținut în brațe și în care v-am ținut și noi pe voi. Într-o îmbrățișare”, se arată în mesajul care însoțește fotografia.

Christos Vanas, care administrează cafeneaua din 1982, a declarat presei că contractul de închiriere nu a fost reînnoit. Contractul a expirat în martie, iar Vanas și angajații săi sunt acum nevoiți să plece în urma unei evacuări dispuse de instanță.

Înființată în 1915, Mouria a fost multă vreme un punct de referință al vieții sociale din Exarchia, primind oameni din medii diferite. La mesele sale s-au așezat pensionari, tineri, familii, artiști, politicieni și poeți.

Cafeneaua era deosebit de animată sâmbăta, când piața stradală din apropiere, de pe strada Kallidromiou, atrăgea comercianți, cumpărători și clienți fideli. Discuțiile purtate la o cafea continuau adesea la un pahar de tsipouro și la gustări tradiționale grecești (meze), abordând subiecte de la politică până la viața din cartier.

Pentru mulți, Mouria era mai mult decât o cafenea, era un loc în care se întâlneau cu prietenii, își ofereau sfaturi și marcau trecerea generațiilor. Închiderea sa este un nou semn al presiunilor care transformă centrul istoric al Atenei.

Cafeneaua va organiza sâmbătă, după ora 18:00, o întâlnire de rămas-bun, invitându-și clienții să împărtășească amintiri și să-i celebreze istoria.