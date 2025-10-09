O casă de 150 de milioane de dolari, unică în lume, se construiește în Dubai. Cum va arăta Aureum Estate când va fi gata

1 minut de citit Publicat la 23:45 09 Oct 2025 Modificat la 23:51 09 Oct 2025

Celebrul brand de ceasuri și bijuterii de lux Jacob & Co a anunțat lansarea unui proiect imobiliar spectaculos: Aureum Estate, o reședință privată în valoare de 150 de milioane de dolari (aproximativ 129 de milioane de euro), destinată unui cumpărător miliardar.

Aceasta este prima casă privată semnată de fondatorul companiei, Jacob Arabo, și reprezintă o extensie exclusivistă a viziunii sale în afara domeniului orologeriei și al bijuteriilor.

› Vezi galeria foto ‹

Aureum Estate va fi construită în Dubai, Emiratele Arabe Unite, într-una dintre cele mai râvnite zone rezidențiale ale orașului. Proprietatea se va întinde pe o suprafață impresionantă de 3.900 de metri pătrați și va include șapte dormitoare, nouă băi, un spa, un cinematograf privat și un garaj special conceput pentru o colecție de supermașini.

Amplasată cu vedere spre terenul de golf Dubai Hills, reședința se află la doar câteva minute de Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Poziționarea oferă nu doar intimitate și exclusivitate, ci și acces rapid la centrul vibrant al orașului.

„O operă de artă locuibilă”

Potrivit Jacob & Co, fiecare element al vilei, de la mobilierul personalizat la marmura lucrată manual, reflectă aceeași măiestrie artistică și precizie care au consacrat brandul în lumea ceasurilor și bijuteriilor de lux. Aureum Estate se vrea a fi o declarație de stil și rafinament, o „operă de artă locuibilă”.

Pentru realizarea acestui proiect ambițios, Jacob Arabo a colaborat cu un colectiv format din 14 designeri și 8 arhitecți, fiecare contribuind la conturarea unei viziuni care îmbină eleganța, tehnologia și exclusivitatea.

„Redefinirea luxului” este promisiunea din spatele acestui proiect, iar pentru Jacob & Co, aceasta înseamnă mai mult decât opulență: înseamnă inovație, detalii fără compromis și o estetică impecabilă, aduse împreună într-o casă unică pe plan mondial.