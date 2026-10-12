O cunoscută actriță americană a fost arestată după ce a bătut și mușcat doi însoțitori de zbor. Unul a ajuns la spital

Actrița americană Selma Blair a fost arestată și transportată la spital. Foto: Getty Images

Actrița americană Selma Blair a fost arestată și transportată la spital după ce autoritățile spun că ar fi atacat doi însoțitori de bord în timpul unui zbor.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că au intervenit duminică după ce au fost alertați în legătură cu „un pasager agresiv fizic” aflat la bordul unui avion Delta Airlines care zbura de la Los Angeles la New York. Doi membri ai echipajului au fost răniți, iar unul dintre ei a fost transportat la spital, potrivit Port Authority din New York.

Actrița în vârstă de 54 de ani, cunoscută pentru rolurile din „Legally Blonde”, „Hellboy” și „Cruel Intentions”, a fost reținută și dusă ulterior la spital. FBI a deschis o anchetă, scrie bbc.

Publicistul actriței a declarat pentru BBC că Blair „a avut o urgență medicală care a dus la presupusul comportament”. „După aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află în prezent în stare stabilă”, a transmis acesta.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 23:00, la bordul zborului Delta Airlines 938. Potrivit CBS News, echipajul ar fi fost nevoit să o imobilizeze pe Blair în timpul zborului. Într-o înregistrare a discuțiilor cu controlul traficului aerian, obținută de CBS, pilotul cere ca personalul medical să aștepte avionul la aterizare, menționând „un nas însângerat și câteva urme de mușcături”.

FBI, instituția care investighează agresiunile comise la bordul aeronavelor, a confirmat pentru BBC că anchetează „un posibil atac petrecut în timpul zborului”, fără să ofere alte detalii.

Deocamdată nu este clar dacă Selma Blair va fi pusă sub acuzare. BBC a contactat procurorii din New York.

Un purtător de cuvânt al Delta Airlines a transmis că forțele de ordine au intervenit după ce avionul a ajuns pe aeroportul John F. Kennedy din New York și că incidentul nu a afectat desfășurarea zborului.

„Delta are toleranță zero față de comportamentul turbulent sau ilegal, pentru că siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este întotdeauna pe primul loc”, a transmis compania.

Blair s-a retras în mare parte din activitatea cinematografică după ce, în 2018, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. În 2021, actrița a anunțat că boala se află în remisie.

Nu este primul incident de acest fel în care este implicată actrița. În 2016, Blair a avut o izbucnire la bordul unui avion după ce consumase alcool, iar două asistente medicale aflate la bord au fost nevoite să intervină pentru a o liniști. Ulterior, actrița și-a cerut public scuze și a explicat că își combinase accidental medicația cu alcoolul.

„Am făcut o mare greșeală”, spunea ea atunci, adăugând că și-a pierdut controlul și a „spus și făcut lucruri pe care le regret profund”. „Sunt un om cu defecte, care face greșeli, și îmi este rușine de acest incident. Îmi pare sincer foarte rău”, declara Blair.

Presa americană relata la acea vreme că actrița țipa necontrolat și că asistentele au fost nevoite să o sprijine cu o pernă și să-i administreze oxigen pentru a o calma. La aterizarea avionului în Los Angeles, după un zbor din Mexic, Blair a fost scoasă din aeronavă pe targă și transportată la spital.