O dolină de 2 hectare și adâncă de 120 de metri a fost găsită în Vietnam și studiată timp de un an. Ce s-a găsit pe fundul ei

2 minute de citit Publicat la 19:39 23 Oct 2026 Modificat la 19:39 23 Oct 2026

Deschiderea dolinei are o formă ovală, cu o lungime de aproximativ 190 de metri și o lățime de 140 de metri. Foto: Getty Images

O dolină uriașă, cu o deschidere de aproape două hectare și o adâncime de 120 de metri a fost anunțată public în Parcul Național Phong Nha - Ke Bang din centrul Vietnamului. Formațiunea a fost descoperită anul trecut și tot atunci a fost explorată și măsurată. Compania vietnameză de turism de aventură Jungle Boss a participat la expediție și a transmis acum că a descoperit milioane de cochilii de melci pe fundul ei, potrivit publicației News Touitre.vn.

Deschiderea dolinei are o formă ovală, cu o lungime de aproximativ 190 de metri și o lățime de 140 de metri. În interior, formațiunea se lărgește spre bază, ajungând la aproximativ 250 de metri lungime și 200 de metri lățime, iar adâncimea măsurată este de 120 de metri.

Pham Hong Thai, directorul Parcului Național Phong Nha - Ke Bang, susține că această descoperire aduce informații suplimentare importante despre sistemul geologic carstic al regiunii, format în urmă cu aproximativ 400 de milioane de ani. El a mai precizat că această descoperire este studiată cu interes de comunitatea științifică din zonă.

Potrivit acestuia, dolina este greu de observat de sus pentru că aceasta este aproape ascunsă de pădurea din jurul ei.

Le Luu Dung, directorul companiei Jungle Boss, a transmis joi seară că măsurătorile au fost realizate în colaborare cu specialiști ai Societății Naționale de Speologie din SUA și cu reprezentanți ai administrației parcului național.

Cercetătorii au găsit și oase și cranii de maimuță

Formațiunea nu a primit încă un nume, deși a fost explorată în urmă cu aproximativ un an.

Și Nguyen Van Uy, director adjunct al Jungle Boss și responsabil pentru siguranța expedițiilor companiei, susține că descoperirea este cu adevărat impresionantă, mai ales că aceasta este una dintre cele mai mari doline întâlnite de el în peste 20 de ani de explorare a pădurilor din zona Phong Nha - Ke Bang.

Dolina a fost observată pentru prima dată de Kevin Ditamore, membru al Societății Naționale de Speologie din SUA, care a remarcat o pată întunecată neobișnuit de mare în imaginile din satelit de pe Google Earth.

Trei misiuni de cartografiere cu drona efectuate de Ditamore, alți experți și Uy au ajutat la localizarea exactă a acesteia.

O cercetare completă a fost efectuată în perioada 23-29 iulie 2025 de o echipă formată din 24 de membri, alcătuită din experți în speologie, personalul tehnic al Jungle Boss și pădurari.

Echipa a parcurs peste 20 de kilometri prin pădure și pe un teren accidentat de calcar înainte de a instala un sistem de frânghii de siguranță pentru a coborî 120 de metri în dolină.

În interiorul său, echipa a observat bolovani mari de calcar proveniți din alunecări de teren, urme de stalactite pe pereții de stâncă și vegetație luxuriantă.

De asemenea, a găsit oase și cranii de maimuță, alături de milioane de cochilii de melci.

Cercetătorii au explicat că sunetele maimuțelor au indicat faptul că fauna sălbatică încă populează zona.