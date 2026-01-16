O familie bogată din Torino a fost păcălită cu 2 milioane de euro de un bărbat care se dădea prieten al familiei regale britanice

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a jefuit conturile bancare ale unei familii înstărite din Torino, Italia, după ce s-a dat drept „cavaler şi prieten cu familia regală din Marea Britanie” și membru al „unei rezerve financiare de elită fondate de Alexandru cel Mare”.

S-a prezentat drept „Cavaler de Stat” şi „prieten al familiei regale britanice” şi membru cu o identitate secretă al unui „fond regal”, o misterioasă „rezervă financiară privilegiată, inexpugnabilă și garantată”. Tânărul susţinea că face parte dintr-o organizație doar pentru cei cu adevărat bogați, „înființată de monarhi, la care participau guvernele și care era activă încă din vremea lui Alexandru cel Mare”. Dar escrocul în vârstă de 28 de ani era doar un tânăr bogat care locuia în vila familiei cu părinții săi şi care pretindea că este un magnat al ocultismului și al finanțelor prodigioase.

O escrocherie de proporţii

După un an de anchete, parchetul a reconstituit şirul de „trucuri și înșelăciuni” pe care tânărul le-ar fi comis între 2023 și 2024, obţinând cel puțin două milioane de euro de la o familie bogată din Torino. Infiltrarea în familia păgubită a fost ușoară, pentru că tânărul era prieten cu iubitul uneia dintre fiicele familiei și deține companii, saloane de înfrumusețare și mai multe automobile. Acum și iubitul fiicei riscă să fie anchetat, după ce a înșelat o întreagă familie susţinând minciunile prietenului său: „Omul acela poate rezolva orice problemă”.

Un ceas Rolex și vile de lux

Guardia di Finanza (n. red. Poliția Financiară) a reconstituit şi pe ce a cheltuit escrocul cele două milioane de euro. Acesta ar fi cumpărat un Rolex în valoare de 890.000 de euro, iar cu restul banilor și-a achiziţionat patru case: trei în regiunea Piemont și una în Sardinia, pentru vacanțe.

Ce susţine apărarea

Avocații Stefano Caniglia și Flavio Campagna, care îl reprezintă pe tânăr, au negat acuzațiile în fața instanţei, solicitând eliberarea de sub sechestru a celor patru proprietăți confiscate prin ordin judecătoresc. „Acestea sunt acuzații false, clientul nostru este victima unei fraude Rolex. Există o procedură iniţiată de către parchet”, au declarat avocații.

Punctul de vedere al judecătorilor

Însă judecătorii au respins cererea apărării. „Este clar că suspectul”, se arată în ordonanță, „prin artificii și înșelăciuni, constând în câștigarea încrederii părților vătămate și prezentarea sa drept reprezentant al unei organizații fantomă de elită globală capabilă să-i acorde acces liber la un fond regal nespecificat, a înșelat părțile vătămate, determinându-le să deschidă un cont bancar special și să transfere aproape două milioane de euro în acesta.”

Minciunile tânărului

Tânărul de 28 de ani ar fi obținut apoi încă 100.000 de euro de la partenerul uneia dintre fiicele familiei, după ce a inventat o situaţie incredibilă. „Semnătura mea de pe fondul regal”, a spus escrocul, „cea pe care am obținut-o cu sigiliul președintelui Republicii, a fost revocată deoarece administratorii fondului bănuiesc că am donat medicamente în valoare de trei milioane de euro orfanilor din Palestina. Și, prin urmare, cred că există o implicare politică.”

În încercarea de a recâștiga încrederea presupușilor prieteni ai regelui și de a obține eliberarea celor două milioane de euro înghețate ca pedeapsă, tânărul ar fi reușit să obțină bani suplimentari de la partenerul uneia dintre fiicele cuplului, care deține și o reprezentanță auto.

Îndoielile victimelor

Însă primele suspiciuni au apărut mai devreme în mintea uneia dintre femeile care sunt principalele victime. În noiembrie 2024, după ce și-a dat seama că doar tânărul de 28 de ani putea accesa contul bancar în care se aflau cele 2 milioane de euro, femeia l-a sunat, înregistrând conversația: „Unde mi-au dispărut banii?”, a fost prima replică a unuia dintre fișierele audio predate anchetatorilor.

Apoi, familia a contactat un detectiv particular, care a scos la iveală primele minciuni ale suspectului. Tatăl lui nu era mort, aşa cum susţinea escrocul, ci „viu și nevătămat”, relatează judecătorii în motivare. Nu numai atât, „Nu are niciun loc de muncă sau mașină; folosește doar mașini închiriate”.

În acel moment, familia, care ăi dăduse presupusului prieten al fiicei lor o moștenire de 600.000 de euro, reprezentând veniturile din vânzarea a două case și 175.000 de euro în numerar, a depus plângere penală împotriva tânărului.