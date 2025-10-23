O familie caută tutore pentru a transforma copilul de un an într-un „gentleman englez”. Părinții oferă o sumă uriașă

Părinții caută un tutore care să-l transforme pe băiețel într-un „gentleman englez” autentic / foto: Getty Images

O familie din nordul Londrei este dispusă să plătească 180.000 de lire sterline pe an (aproximativ 207.000 de euro) unui tutore privat care să-i ghideze fiul de doar un an într-un „mediu cultural britanic complet” și să-l pregătească, încă din primii ani, pentru școli de elită precum Eton sau Harrow.

Într-un anunț publicat în Times Educational Supplement (TES), părinții caută un tutore care să-l transforme pe băiețel într-un „gentleman englez” autentic.

„Rolul se concentrează pe introducerea copilului în cultura, valorile și subtilitățile britanice înainte ca orice prejudecată culturală să se stabilească. Se urmărește valorificarea curiozității înnăscute a copilului de un an și a capacității sale de absorbție, pentru ca ceea ce învață să fie de cea mai înaltă calitate”, precizează anunțul, potrivit Independent.

Părinții precizează că tutorele respectiv trebuie să fie o persoană educată și cu un vocabular extins.

„Tutorele ideal va fi o persoană bine educată, cu un vocabular extins și care să vorbească cu pronunția standard britanică”, se mai precizează în anunț.

Concret, este vorba despre un program complet de formare culturală: tutorele trebuie să creeze un „mediu britanic complet”, să-l familiarizeze pe copil cu muzica clasică occidentală și să-l expună la mai multe experiențe care să-l ajute să învețe cât mai mult - de la sporturi și activități tradiționale, până la gusturi și obiceiuri.

„Nu există niciun motiv pentru care băiatul să nu viziteze Lord's, Wimbledon și Twickenham și să fie învățat, potrivit vârstei, despre cricket, tenis, rugby și alte sporturi precum echitația (inclusiv polo) și canotajul”, se arată în anunț.

Obiectivul final al părinților este ca fiul lor să fie admis, în viitor, la una dintre cele mai prestigioase școli din Marea Britanie: Eton, St. Paul’s, Westminster sau Harrow.

„Este important ca educația copilului, chiar din primii ani, să-l pregătească pentru acest tip de viață”, au precizat aceștia în anunț.

Pentru asta, părinții sunt dispuși să plătească 180.000 de lire pe an, adică în jur de 207.000 de euro persoanei care se va ocupa de educația fiului lor.