O fată de 16 ani a fost agresată sexual de un robot, la Köln. Proprietarul îi spusese ce să facă

Robotul s-a apropiat de tânără şi a început să o atingă în zonele intime. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost agresată sexual de un robot la Köln, în Germania. Potrivit rapoartelor poliției, robotul umanoid a atins fesele tinerei la comanda proprietarului său, un minor. Autoritățile au deschis o anchetă împotriva proprietarului, sub suspiciunea de hărțuire sexuală.

Incidentul a avut loc în timpul unei ieșiri obișnuite de weekend petrecut cu prietenii. Sâmbătă seara târziu, adolescenta în vârstă de 16 ani se afla în fața unui fast-food din orașul său natal, împreună cu două tinere de aceeași vârstă, când un robot roșu cu auriu, cu o înălțime de aproximativ 1,20 metri, s-a apropiat din spate, a atins-o pe fese și a simulat mișcări cu tentă sexuală, relatează La Repubblica.

Proprietarul dispozitivului, un adolescent în vârstă de 16 ani din Wegberg, și tănărul care îl însoţea în vârstă de 19 ani au filmat scena și au transmis-o în direct pe rețelele sociale.

La scurt timp după aceea, poliția a fost alertată, iar agenții i-au oprit pe tineri nu departe de restaurantul de tip fast-food. În apropiere se afla mașina în care cei doi ascunseseră robotul. Acesta a fost găsit în portbagaj și confiscat de poliție, împreună cu telefoanele mobile ale suspecților.