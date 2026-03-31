O fată de 16 ani a fost înjunghiată mortal în spate din cauza unui băiat. Mai mulți arestați, între care și o tânără de 18 ani

Chloe Watson Dransfield, fata ucisă, avea 16 ani FOTO: West Yorkshire Police

Trei persoane au fost acuzate de crimă după ce o fată de 16 ani, din Leeds, Marea Britanie, a fost înjunghiată mortal în spate, în urma unei dispute din cauza unui băiat.

Chloe Watson Dransfield a fost găsită inconștientă pe Kennerleigh Avenue, în Austhorpe, sâmbătă, la 6 dimineața, și a murit la scurt timp după ce a fost dusă la spital, potrivit BBC.

Familia și vecinii spun că tot incidentul care s-a încheiat atât de tragic a fost declanșat de o dispută din cauza unui băiat, însă detaliile exacte nu au fost făcute publice.

Kayla Smith, de 18 ani, Archie Rycroft, de 19 ani, și un băiat de 17 ani care nu poate fi numit din motive legale, au apărut cu toții în fața Tribunalului Magistrates din Leeds, fiind acuzați de uciderea lui Chloe.

Smith și Rycroft au fost plasați în arest preventiv, în timp ce băiatul de 17 ani a fost plasat într-un centru de detenție securizat până la următoarea audiere îm instanță, programată pentru joi.

Rycroft a pledat nevinovat la două capete de acuzare de spargere și unul de furt, legate de incidente separate din luna martie.

Băiatul de 17 ani a pledat nevinovat la o acuzație separată de spargere a unei locuințe în luna august.

Presa din Marea Britanie a publicat imagini cu Kayla Smith, tânăra acuzată de crimă. Smith este o cosmeticiană independentă care conduce o afacere numită Luxe Aesthetics din casa bunicului ei din estul orașului Leeds.

„Prințesa noastră frumoasă”

Luni, familia lui Chloe a publicat un omagiu pentru „prințesa noastră frumoasă”, care locuia în Gomersal, în Kirklees, la aproximativ 25 de kilometri distanță de Austhorpe.

Mama ei a spus: „Prințesa mea frumoasă, Chloe. Nu pot exprima în cuvinte ce simt că nu mai ești aici cu mine. Ești viața mea, lumea mea, cea mai bună prietenă a mea și știu că și eu sunt a ta... Nu pot trăi fără tine – am nevoie de tine. Ești uimitoare, încrezătoare, loială, sinceră și o prințesă devotată familiei”.

„Cele două surori ale tale și fratele tău mai mare te vor iubi și îți vor simți lipsa la infinit... vei fi mereu și pentru totdeauna în inimile noastre”, a mai spus mama ei.

„Ne lipsește fiecare lucru de la ea. Era frumoasă, plină de bucurie și avea o personalitate minunat de jucăușă. Chloe era iubită de toți cei care o cunoșteau, iar absența pe care o lasă în urmă este incomensurabilă. Ne va lipsi pentru totdeauna, nu va fi niciodată uitată. Te iubim mereu și pentru totdeauna”, a spus tatăl ei.

Poliția din West Yorkshire a declarat că un tânăr de 18 ani din Leeds, arestat sub suspiciunea de crimă, rămâne în custodie, în timp ce un alt tânăr de 18 ani și o fată de 17 ani, care au fost arestați sub suspiciunea de crimă, au fost eliberați pe cauțiune.