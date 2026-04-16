O femeie a aruncat de la balcon peste 215.000 de euro, după ce s-ar fi certat cu soțul, în China

Banii au început să cadă peste trotuar, iar trecătorii s-au oprit imediat și au început să-i strângă de pe jos. Foto: Instagram

Un incident neobișnuit a avut loc într-un cartier rezidențial din Shantou, unde o femeie a aruncat sume importante de bani de la balconul unui apartament aflat la etaj, potrivit The Standard.

Totul s-a petrecut în districtul Longhu, într-un complex rezidențial, unde martorii au văzut cum femeia arunca în repetate rânduri bancnote de 1.000 de dolari Hong Kong (HKD). Banii au început să cadă peste trotuar, iar trecătorii s-au oprit imediat și au început să-i strângă de pe jos.

Imaginile cu „ploaia de bani” s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, iar unii dintre cei prezenți au susținut că au reușit să adune mai multe bancnote. Internauții au tratat situația cu umor, poreclind-o pe femeie „tânărul magnat al bancnotelor din Shantou”.

Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 9 dimineața, iar unele informații neconfirmate vorbesc despre o sumă totală care ar putea ajunge chiar la 2 milioane de dolari Hong Kong (HKD), adică peste 215.000 de euro. Există și ipoteza că gestul ar fi fost declanșat de un conflict în familie, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.

La fața locului au ajuns ulterior polițiști și pompieri. Reprezentanții administrației complexului au confirmat că banii provin de la o locatară și că o parte dintre cei care i-au găsit i-au returnat deja. De asemenea, s-a stabilit că bancnotele sunt autentice.

Autoritățile colaborează în prezent pentru a lămuri circumstanțele incidentului și le-au cerut celor care au luat bani de pe stradă să îi predea fie administrației, fie poliției.

Nu este pentru prima dată când astfel de scene au loc în China. Recent, într-un alt caz din Chongqing, doi suspecți au aruncat bani pe geam în încercarea de a distruge dovezi în timpul unei intervenții a poliției. Și în acel caz, banii au fost recuperați.

Un episod similar a avut loc și în Hong Kong, în 2018, când un influencer cunoscut a aruncat bani de pe acoperișul unei clădiri, provocând haos pe stradă. Ulterior, acesta a fost reținut și sancționat pentru tulburarea ordinii publice.

În cazul de la Shantou, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere detalii oficiale în perioada următoare.