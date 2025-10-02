O femeie a constatat că pensia ei practic s-a dublat după ce s-a mutat în Spania, la malul Mediteranei

O femeie a constatat că pensia ei practic s-a dublat după ce s-a mutat în Spania FOTO: Getty Images

Tot mai mulți pensionari din întreaga lume sunt atrași de viața mult mai bună și mai ieftină de la malul Meditaranei, în Spania. O pensionară din Florida care s-a mutat în Torremolinos, Andaluzia, a constatat că pensia ei practic s-a dublat, pentru că aici reușește să economisească sute de euro lunar. Și pensionarii germani sunt încântați ce ceea ce le oferă Spania.

Un număr în creștere de pensionari descoperă Spania ca destinație atractivă pentru pensionare. Pe lângă climă și stilul de viață, îi atrag și avantajele financiare evidente, potrivit Merkur.de.

Patti Addington, profesoară americană în vârstă de 68 de ani, ș-a mutat din Florida în Torremolinos, pe Costa del Sol. Ea spune că niciodată nu a fost atât de mulțumită de pensia ei, care practic s-a dublat practic.

Decizia a fost luată după ce Addington a parcurs în 2018 drumul lui Santiago. Călătoria a impresionat-o atât de mult încât a vrut neapărat să se întoarcă în Spania. „M-am întors din Spania fără nicio dorință să plec și m-am gândit cum, unde și când aș putea să mă mut”, povestește ea. Copiii ei erau deja adulți. „Am vrut să călătoresc și am început să duc dorul Spaniei și culturii sale”. În 2021, s-a stabilit într-un apartament cu vedere la mare.

În timp ce în SUA Addington plătea chirie 1500 de dolari (aproximativ 1281 euro), apartamentul ei cu două camere și vedere la mare în Torremolinos costă 860 de euro, aproape pe jumătate. La utilități economisește, de asemenea, mult: energia electrică costă cu o treime mai puțin, apa cu jumătate. Chiar și asigurarea medicală este cu aproape 1000 de dolari mai ieftină pe an. Mâncarea, hainele și activitățile de recreere sunt mai accesibile, după cum spune femeie. „O sticlă de vin bun nu destabilizează bugetul”.

Avantajele financiare sunt considerabile. Potrivit Auswandern Info, costurile de întreținere în Spania sunt cu 20 până la 40% mai mici decât în Germania, în special în afara marilor orașe Madrid și Barcelona. Pensionarii pot trăi bine chiar și cu 1000 de euro pe lună, iar pentru un stil de viață confortabil sunt suficienți între 1200 și 1500 de euro.

Și alte țări precum Panama, Portugalia și Costa Rica sunt foarte apreciate pentru avantajele financiare.

Spania, extrem de populară printre pensionarii germani

Pentru pensionarii germani, Spania devine tot mai des prima alegere. Casa de Pensii Germană (Deutsche Rentenversicherung - DRV) plătește anual aproximativ 1,8 milioane de pensii în peste 150 de țări din lume. Spania ocupă locul trei între destinațiile preferate: aproximativ 23.000 de pensionari germani își primesc aici pensiile, arată o analiză a publicației Zeit. Pe primul loc se află Austria, urmată îndeaproape de Elveția.

Pensia germană se plătește integral și în Spania, confirmă Ministerul de Externe german. Baza legală sunt regulamentele UE care permit plata fără probleme. Singurul inconvenient: pensionarii care au început să primească pensie după 2015 trebuie să plătească impozite atât în Germania, cât și în Spania.

Libertatea financiară le permite multor pensionari un stil de viață mai activ. Addington își folosește economiile pentru călătorii lunare prin Spania, cursuri de spaniolă și tratamente de wellness. Iese zilnic la plimbare și descoperă locuri noi – o rutină simplă, dar fericită.

Ea spune că mutarea în Spania a fost cea mai bună decizie din viața ei.