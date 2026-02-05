O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit

Portofelul cumpărat de Sharon Owen FOTO: Sharon Owen

O femeie din Marea Britanie a făcut o descoperire neașteptată după ce a cumpărat un portofel dintr-un magazin second hand cu doar 50 de pence (aproximativ 0,60 euro ori 3 lei).

În interior, aceasta a găsit o fotografie veche, despre care crede că are o puternică valoare sentimentală, și încearcă acum să îi găsească proprietarul de drept.

Sharon Owen, în vârstă de 53 de ani, a cumpărat portofelul roșu, marca Julian Macdonald, dintr-un magazin second hand din Claughton Village, cu gândul de a-l oferi fiicei sale pentru școală. Însă, ascunsă într-unul dintre compartimente, se afla o fotografie tip pașaport a unui bărbat descris de ea drept „chipeș”.

Impresionată de descoperire, Sharon a declarat că fotografia i-a stârnit o reacție emoțională puternică, mai ales în contextul în care și-a pierdut recent tatăl. Ea este convinsă că imaginea ar putea aparține unui soț sau unui tată și consideră important ca aceasta să ajungă înapoi la familia sa.

„Nu este nimic scris pe spatele fotografiei, dar este clar că are o valoare sentimentală. Dacă ar fi fost tatăl meu, aș fi fost extrem de recunoscătoare să o primesc înapoi”, a spus Sharon, citată de Liverpool Echo.

Femeia face acum apel la public pentru a fi ajutată să identifice proprietarul fotografiei.