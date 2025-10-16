O femeie a fost arestată pentru că era căsătorită cu doi bărbaţi. Cum a ieşit totul la iveală

Femeia era căsătorită cu doi bărbaţi, unul din oraşul Milano și celălalt din localitatea Montecatini. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie albaneză, rezidentă în Italia, a fost arestată pentru bigamie după ce autorităţile italiene au descoperit că femeia era căsătorită cu doi bărbaţi, unul din oraşul Milano și celălalt din localitatea Montecatini.

Ancheta a început când femeia a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Aceasta era înregistrată ca rezidentă în Albania, dar recent spusese „da” unui bărbat din ţara sa, care locuia în Montecatini Terme, în Italia, relatează Il Messaggero.

Poliţiştii italieni, în urma unor investigații suplimentare, au descoperit că femeia se căsătorise anterior şi cu un cetățean italian la Milano, în 2004, dar nu divorțase niciodată.

În ciuda acestui fapt, în martie 2025, aceeași femeie se căsătorise în localitatea Montecatini Terme. După ce s-a stabilit existența a două căsătorii simultane, cererea de permis de ședere a fost suspendată, iar femeia a fost acuzată de bigamie.

Ancheta continuă pentru a clarifica detalii suplimentare ale infracţiunii.