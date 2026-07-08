O femeie a fost arestată pentru că i-ar fi cusut buzele colegei de apartament, în Japonia. Victima a cerut ajutor cu un mesaj pe hârtie

O femei din Japonia e acuzată că i-a cusut buzele colegei de apartament, cu ață și ac. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 49 de ani a fost arestată în Japonia sub acuzaţia că i-ar fi cusut buzele unei femei cu care locuia, informează miercuri agenţia de presă Kyodo, care citează poliţia locală.

Masae Sakurai, o angajată cu jumătate de normă din prefectura Ibaraki, la nord-est de Tokyo, a fost arestată luni, fiind suspectată că a rănit-o pe femeia cu care locuia, în vârstă de 42 de ani, căreia i-ar fi cusut buzele cu ac şi aţă, la 29 iunie.

Femeia de 42 de ani, care locuia împreună cu Sakurai încă din aprilie 2025, a declarat poliţiei că „i-a fost prea frică să fugă” înainte de incident, potrivit poliţiei.

Femeia rănită a reuşit apoi să fugă la un magazin din apropiere, arătând o foaie de hârtie pe care era scris un mesaj prin care cerea ajutor, deoarece avea dificultăți de vorbire din cauza rănilor suferite, iar un angajat de acolo a sunat la poliţie, potrivit The Japan Times.

Poliţia nu a precizat dacă Sakurai a recunoscut acuzaţiile care îi sunt aduse.

În casă mai locuiau şi alte persoane, iar poliţia suspectează că acestea ar fi putut fi prezente la momentul incidentului, notează Kyodo.