O femeie a fost răpită și ucisă pentru că a fost confundată cu soția lui Rupert Murdoch. După 56 de ani, familia încă îi caută trupul

Publicat la 07:00 26 Noi 2025 Modificat la 07:00 26 Noi 2025

Muriel McKay a fost răpită în 1969 FOTO: Familia McKay

În 1969, o femeie a fost răpită și apoi ucisă, pentru că răpitorii au confundat-o cu soția magnatului Rupert Murdoch. Deși autorii au ajuns după gratii, trupul ei nu a fost recuperat nici acum și se pare că familia nu își va găsi liniștea, pentru că proprietara terenului unde se presupune că ar fi fost îngropată s-a opus percheziției.

Înalta curte din Marea Britanie a transmis că proprietara terenului unde s-ar afla rămășițele lui Muriel McKay nu va permite să se facă săpături, potrivit BBC.

Mult timp s-a crezut că trupul lui Muriel McKay a fost ascuns la o fermă din Stocking Pelham, Hertfordshire, unde fusese ținută de răpitori, însă căutările poliției nu au dus la niciun rezultat.

Familia crede acum că rămășițele ar putea fi în grădina comună a două proprietăți de pe Bethnal Green Road, în estul Londrei, și a cerut instanței să emită o ordonanță care să permită efectuarea unei „scanări cu radar de penetrare în sol”.

Cu toate acestea, una dintre proprietare, Madeleine Higson, s-a opus cererii din cauza lipsei unei baze legale pentru efectuarea căutării.

Muriel McKay a fost răpită pentru că a fost confundată cu soția de atunci a magnatului media Rupert Murdoch.

Doi bărbați au fost condamnați pentru uciderea ei, dar trupul nu a fost niciodată găsit, în ciuda faptului că unul dintre ucigași le-a spus membrilor familiei unde s-ar afla.

Callum Reid-Hutchings, care o reprezintă pe Madeleine Higson, a menționat într-un document scris că „simpatia, oricât de profundă, nu poate înlocui necesitatea unei baze legale corespunzătoare pentru măsura solicitată”.

„Solicitanții nu au identificat nicio autoritate care să stabilească faptul că au o bază solidă de a intra pe proprietatea privată pentru a căuta rămășițe, cu atât mai puțin de a obține o ordonanță care să impună un astfel de acces”, a spus el.

„Obiectivul declarat al solicitanților de a furniza dovezi poliției ar putea fi atins dacă poliția însăși ar efectua o scanare, dacă ar considera că este oportun. Faptul că nu au făcut acest lucru este grăitor”.

Muriel McKay a fost declarată oficial moartă abia anul acesta

Muriel McKay a fost declarată oficial decedată de un judecător al Înaltei Curți la începutul acestei luni.

La începutul acestui an, familia a oferit o recompensă de 1 milion de lire sterline pentru informații noi, moment în care li s-a spus că trupul ar putea fi pe o proprietate din Bethnal Green.

Benjamin Wood, avocatul copiilor lui Muriel McKay - Ian McKay și Dianne Levinson - a declarat în cadrul audierii din Londra: „Poliția nu este dispusă să excaveze acest spațiu în stadiul actual, deoarece nu îndeplinește pragul lor probatoriu. Poliția nu este dispusă să efectueze o scanare cu radar de penetrare în sol de tipul celei care face obiectul prezentei cereri. Poliția este deschisă la informațiile care ar putea ieși la iveală în urma scanării și care ar putea determina redeschiderea investigației”.

Benjamin Wood a spus că scanarea ar fi „organizată profesionist”, iar familia McKay le-a oferit proprietarilor cazare la un hotel pe durata scanării, dacă aceștia ar dori.