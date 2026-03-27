O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic

Catherine Wieland a încasat ajutoare sociale susținând că nu poate ieși din casă, însă a fost surprinsă în vacanță, în Mexic

O femeie din Marea Britanie care a încasat peste 23.000 de lire sterline (aproape 27.000 de euro) ajutor social, susținând că era prea bolnavă pentru a ieși din casă, a fost prinsă făcând surfing și dându-se tiroliană în Mexic.

Catherine Wieland, de 33 de ani, a afirmat că suferea de o anxietate atât de severă încât era imobilizată la domiciliu, însă Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a găsit dovezi că făcea surfing în Cancun și că a vizitat de trei ori parcul de distracții Thorpe Park, potrivit BBC.

Wieland, din West Sussex, a încasat zeci de mii de lire sterline prin plăți de tip Personal Independence Payment (PIP) într-o perioadă de peste doi ani, cheltuind banii pe manichiură, ședințe de bronzare și vizite la un cabinet de stomatologie estetică.

Joi, ea a primit o pedeapsă de 28 de săptămâni de închisoare, suspendată pe o perioadă de 18 luni, a transmis DWP.

Când anchetatorii au confruntat-o cu extrasele de cont bancar, le-a spus: „Nu mi-am dat seama că nu ai voie să ieși din casă”.

Deși susținea că starea ei de sănătate era atât de gravă încât nu putea să gătească sau să se spele singură, Wieland a avut 76 de programări la saloane de înfrumusețare, a vizitat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani în străinătate.

După călătoria sa de lux în Mexic, Wieland a depus o reevaluare Departamentul pentru Muncă și Pensii în care susținea că starea ei s-a înrăutățit.

Ea a pledat vinovată pentru neanunțarea unei schimbări a circumstanțelor și trebuie acum să restituie suma de 23.662 de lire sterline, obținută ilegal de la contribuabili între 2021 și 2024.

Andrew Western, de la DWP, a declarat că Wieland a abuzat de sistem. „Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil care muncește din greu și a persoanelor care depind cu adevărat de plăți. Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare bănuț pe care îl putea obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se înrăutățea în timp ce se dădea în tiroliană și găcea surfing în Mexic”.