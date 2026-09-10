O femeie de 60 de ani a încercat doi ani să se angajeze: A primit 500 de refuzuri și trimitea 20 de CV-uri pe lună

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O femeie de 60 de ani din Marea Britanie a încercat să se angajeze timp de doi ani, trimițând chiar și câte 20 de CV-uri pe lună. În total, femeia a primit 500 de refuzuri după ce și-a pierdut locul de muncă de asistentă personală la o firmă de inginerie în septembrie 2024, afectată de o restructurare corporativă, potrivit publicației Il Fatto Quotidiano.

Pentru ea, obișnuită să nu aibă niciodată probleme în găsirea unui loc de muncă, nici măcar în perioadele de dificultăți economice, a fost un șoc, și crede că vârsta sa este problema.

Toate acestea s-au întâmplat în ciuda faptului că Legea egalității din 2010 din Marea Britanie interzice, în mod expres, discriminarea pe criterii de vârstă la angajare, precum și discriminarea pe criterii de sex, dizabilitate, orientare sexuală și etnie.

Printre cele mai suprarealiste episoade relatate de Caroline Madden s-a numărat și un interviu realizat în întregime prin inteligență artificială.

„Am fost intervievată de o imagine feminină realistă care punea întrebări, dar buzele ei nu erau perfect sincronizate cu cuvintele ei. Totuși, am picat testul”, a explicat ea.

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