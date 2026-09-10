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O femeie de 60 de ani a încercat doi ani să se angajeze: A primit 500 de refuzuri și trimitea 20 de CV-uri pe lună

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 11:21 10 Sep 2026 Modificat la 11:21 10 Sep 2026
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femeie care tine o foaie de hartie in mana
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O femeie de 60 de ani din Marea Britanie a încercat să se angajeze timp de doi ani, trimițând chiar și câte 20 de CV-uri pe lună. În total, femeia a primit 500 de refuzuri după ce și-a pierdut locul de muncă de asistentă personală la o firmă de inginerie în septembrie 2024, afectată de o restructurare corporativă, potrivit publicației Il Fatto Quotidiano.

Pentru ea, obișnuită să nu aibă niciodată probleme în găsirea unui loc de muncă, nici măcar în perioadele de dificultăți economice, a fost un șoc, și crede că vârsta sa este problema.

Toate acestea s-au întâmplat în ciuda faptului că Legea egalității din 2010 din Marea Britanie interzice, în mod expres, discriminarea pe criterii de vârstă la angajare, precum și discriminarea pe criterii de sex, dizabilitate, orientare sexuală și etnie.

Printre cele mai suprarealiste episoade relatate de Caroline Madden s-a numărat și un interviu realizat în întregime prin inteligență artificială.

„Am fost intervievată de o imagine feminină realistă care punea întrebări, dar buzele ei nu erau perfect sincronizate cu cuvintele ei. Totuși, am picat testul”, a explicat ea.

Modificarea CV-ului

Convinsă că data nașterii sale era un factor de respingere, Caroline a decis să acționeze modificându-și CV-ul. Mai întâi, și-a eliminat data nașterii și a înlocuit lista vechilor calificări, desființate în 1986, cu echivalentele lor moderne, pentru a nu dezvălui în mod accidental că avea peste 50 de ani. Potrivit ei, „această mișcare a făcut diferența”.

De asemenea, și-a regândit modul în care vorbește despre sine, mutând accentul de la datele de lucru la rezultatele concrete obținute în timp, o experiență care include și gestionarea producției unui concert Liam Gallagher la Knebworth Park.

După doi ani de încercări, Caroline a obținut în sfârșit un nou loc de muncă ca asistentă personală pentru un antreprenor local. Pentru a rezista mental căutării îndelungate, ea spune că și-a impus niște reguli stricte: trezitul devreme, fără televizor în timpul zilei, antrenamentul de până la trei ori pe săptămână și petrecerea unui timp considerabil cu prietenii apropiați.

Ce spun experții

Experții din industrie sunt de acord că experiența, dacă este bine raportată, poate deveni un punct forte mai degrabă decât un dezavantaj. Hannah Cornish, expertă în recrutare pentru portalul CV-Library, recomandă concentrarea pe rezultate măsurabile și nu pe vechime. De asemenea, ea recomandă solicitarea întotdeauna a feedback-ului după un refuz pentru a rafina viitoarele candidaturi.

Din punct de vedere psihologic, Sally Ann Law spune că refuzul trebuie privit în perspectivă: „Refuzul face parte din parcurs, întrebați un actor de la Hollywood”.

Law sugerează, de asemenea, ocolirea completă a formularelor de candidatură online, mizând pe contactul direct: evenimente din domeniu, întâlniri la bibliotecă, conferințe locale.

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Etichete: Marea Britanie angajare femeie batrana

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