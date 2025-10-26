O femeie din California a câștigat un proces folosind ChatGPT drept avocat: „N-aș fi putut câștiga niciodată fără AI”

Chatbot-ul a formultat răspunsurile pe care femeia le-a depus la tribunal. Sursa foto: Getty Images

O femeie din California a reușit să câștige un proces de evacuare și să evite plata unor penalități de zeci de mii de dolari folosind ChatGPT și alte instrumente de inteligență artificială pentru a-și construi apărarea.

Potrivit NBC News, citat de Futurism, Lynn White era în urmă cu plata chiriei și pierduse inițial procesul, riscând evacuarea din locuință. În loc să apeleze la o organizație locală de sprijin pentru chiriași, ea a decis să se reprezinte singură în instanță – cu ajutorul ChatGPT și al platformei AI de căutare juridică Perplexity.

Deși o astfel de strategie este în general considerată riscantă, în acest caz rezultatul a fost surprinzător: chatbot-ul ar fi identificat erori procedurale în deciziile judecătorului, i-a explicat lui White ce pași legali poate face și chiar a redactat răspunsurile pe care femeia le-a depus ulterior la tribunal.

„Nu pot sublinia suficient cât de utilă a fost inteligența artificială în cazul meu”, a declarat White. „Nu aș fi câștigat niciodată acest apel fără AI.”

White nu este singura care a folosit inteligența artificială pentru a se reprezenta singură în fața justiției. NBC News relatează și cazul lui Staci Dennett, o antreprenoare din New Mexico, care a folosit ChatGPT pentru a negocia cu succes o înțelegere într-un proces legat de datorii neplătite.

„Îi spuneam lui ChatGPT să se comporte ca un profesor de Drept de la Harvard și să-mi distrugă argumentele până obțin un A+,” a povestit Dennett. „Rezultatele erau uimitor de convingătoare.”

Dar AI-ul poate da greș – uneori periculos de tare

Totuși, nu toate poveștile cu AI în instanță se termină fericit. Chatbot-urile pot genera informații false sau cazuri juridice inventate, iar acest lucru a dus deja la sancțiuni în mai multe procese reale.

De exemplu, omul de afaceri Jack Owoc, fondatorul unei mărci de băuturi energizante, a fost sancționat în august după ce a depus un document juridic plin de citații fabricate de AI, fiind obligat să efectueze zece ore de muncă în folosul comunității.

Mai grav, inclusiv avocați profesioniști au fost prinși folosind inteligența artificială pentru a genera documente judiciare false. Un caz recent din New York a arătat cum un avocat, prins că a folosit AI în instanță, a încercat ulterior să-și „explice” greșeala tot cu ajutorul unui text generat de AI — agravându-și situația.

Într-un alt incident, un avocat din California a fost amendat cu 10.000 de dolari după ce 21 dintre cele 23 de citate dintr-o contestație redactată cu ajutorul AI s-au dovedit a fi complet inventate.

Un nou val de „avocați digitali”

În ciuda acestor riscuri, inteligența artificială devine tot mai prezentă în sălile de judecată, fiind folosită de persoane care nu-și permit un avocat.

„Am văzut în ultimul an mai mulți oameni care se reprezintă singuri în instanță decât în toată cariera mea de până acum,” a declarat pentru NBC avocata Meagan Holmes, de la firma Thorpe Shwer.

Deși companii precum Google sau xAI (a lui Elon Musk) avertizează în mod explicit să nu se folosească AI pentru decizii juridice importante, instrumentele continuă să ofere răspunsuri detaliate la cereri legate de procese, pentru bine sau pentru rău.

„Pot înțelege de ce cineva fără bani de avocat ar fi tentat să folosească aceste instrumente,” a spus avocatul Robert Freund pentru NBC.

„Ce nu pot înțelege este cum un avocat profesionist își trădează responsabilitățile față de client folosind argumente bazate pe invenții.”