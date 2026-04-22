O femeie s-a căţărat pe statuia lui Neptun din centrul Florenţei şi a încercat să îi atingă zonele intime. I-a provocat daune

O turistă în vârstă de 28 de ani a încercat să se caţere pe statuia lui Neptun aflată în centrul oraşului Florenţa, Italia, cu intenţia de a atinge părţile intime ale statuii. „A fost o provocare înainte de nuntă”, le-a declarat tânăra carabinierilor sosiţi la faţa locului ca să oprească demersul ei. Turista a provocat pagube monumentului în valoare de 5.000 de euro.

Tânăra a intrat în Fântâna lui Neptun, situată în Piazza della Signoria din Florența, sărind atât peste balustradă, cât și peste marginea bazinului și, pentru a evita să intre în apă, s-a urcat direct pe picioarele calului de marmură care căra scoica, relatează Corriere della Sera.

Intenția ei era să „atingă” părțile intime ale statuii ca un fel de provocare prenupțială.

Carabinierii, care se aflau în apropiere, au intervenit imediat, au scos-o din fântână și apoi au legitimat-o pentru a o identifica.

Specialiștii de la Fabrica di Palazzo Vecchio au efectuat o inspecție pentru a stabili dacă gestul tinerei a avut vreo consecință. Inspecția a relevat daune mici, dar semnificative, atât la copitele cailor pe care îi călărise, cât și la un ornament al fântânii de care se ținuse pentru a nu aluneca.

Tânăra este acum acuzată pentru deteriorarea unei proprietăți artistico-arhitecturale.