O femeie și-a ucis iubitul pentru că nu i-a plăcut fasolea cu carne pe care i-a gătit-o

Trista Spicer a fost condamnată la 15 ani de închisoare FOTO: San Bernardino County Sheriff’s Department

O femeie care și-a ucis iubitul și l-a îngropat într-un mormânt improvizat în sudul Californiei, în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost condamnată la 15 ani de închisoare. Trista Spicer a declarat în cadrul procesului că l-a ucis pe Eric Mercado în casa casa ei din San Bernardino după ce acesta s-a plâns de fasolea cu carne pe care i-o gătise.

Spicer a spus apoi că l-a ascuns pe Mercado, despre care a susținut că avea un istoric de abuz fizic și verbal asupra ei, sub o scară de beton din curtea din spate, cu ajutorul unui prieten. Ulterior, a fost construit un zid de cărămidă pentru a îngropa efectiv corpul, care a rămas nedescoperit ani de zile, potrivit The Independent.

Mercado a fost ucis în octombrie 2014, familia sa îngrijorată anunțându-i dispariția la acel moment.

Cu toate acestea, trupul bărbatului în vârstă de 42 de ani a fost descoperit abia în 2022, după ce Departamentul de Poliție din San Bernardino a primit o informație despre posibile rămășițe umane pe acea proprietate. După obținerea unui mandat de percheziție, ofițerii au intrat în locuință și au găsit mormântul.

Chad Holgate, un ofițer al SBPD, a declarat că a observat o placă de lemn fixată într-un prag de ușă, sub care se afla o zonă circulară, potrivit publicației The San Bernardino Sun. În instanță s-a arătat că trupul lui Mercado era înfășurat într-o saltea gonflabilă tăiată.

Tiffany Montez, detectiv SBPD, a declarat că nasul și orbita ochiului lui Mercado au fost „distruse”. Un medic legist a declarat că acesta a suferit o lovitură la cap care l-ar fi ucis în câteva secunde.

Spicer a fost arestată în septembrie 2022 și ulterior acuzată de crimă.

În timpul procesului s-a arătat că, în timpul altercației fatale, Mercado ar fi aruncat mâncarea în partenera ei și i-ar fi spus să se dezbrace și să se așeze pe canapea.

Instanța a aflat că, atunci când acesta i-a cerut să-i aducă cafea, Spicer s-a dus în bucătărie, a luat o tigaie și l-a lovit, după care i-a tăiat gâtul.

Prieteni ai lui Mercado au declarat în timpul procesului că acesta era un bărbat violent, iar Spicer a spus că îi era prea frică să-l reclame la poliție.

Spicer a mai declarat că reușise să depășească o dependență de metamfetamină care durase șase ani înainte de a-l cunoaște pe Mercado, la începutul anului 2014. La câteva săptămâni după ce s-au cunoscut, Spicer spune că a recidivat după ce el i-a oferit droguri. La scurt timp după aceea, Mercado a început să o abuzeze verbal și fizic, a declarat ea în instanță.

Sora lui Mercado, Mahira Torres, a descris-o pe Spicer drept „malefică” în fața Tribunalului Superior din San Bernardino.

„I-ai luat viața fratelui meu și ai distrus-o pe a noastră”, a spus Torres. Ea l-a descris pe fratele său decedat ca fiind un tată iubitor pentru cei doi copii ai săi.

Torres a adăugat că viața a devenit „din ce în ce mai grea” pentru familia lor în anii în care Mercado a fost dispărut.

„Familia mea a petrecut opt ani încercând să afle răspunsuri și părea că toată lumea știa despre asta, în afară de noi”, a spus ea.

Spicer, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare săptămâna aceasta, după ce a fost găsită vinovată de omor de gradul al doilea în noiembrie. Avocații ei au depus apel împotriva sentinței.