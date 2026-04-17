O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume

Fosta vedetă de filme pentru adulți Asia Carrera a reușit o schimbare spectaculoasă de carieră, după ce a promovat examenul de barou în Texas, fiind pe cale de a deveni avocată.
Carrera, al cărei nume real este Jessica Steinhauser, care s-a născut în New York, a anunțat vestea săptămâna aceasta, după ce a susținut testul renumit pentru dificultatea sa, la Waco, în februarie, potrivit Page Six.
„Am promovat examenul de barou!!!” a scris ea într-o postare pe Facebook. „Asia Esquire, oameni buni!!! A fost o senzație neliniștitoare să privesc în jur, în acest auditoriu imens, cu aproape 1000 de candidați aplecați asupra laptopurilor și tastând frenetic, și să știu: «Aceștia sunt oamenii pe care trebuie să-i întrec». Dar cred că a mers bine!”, a adăugat ea.
Carrera, în vârstă de 52 de ani, a spus că examenul de „două zile, 12 ore” a fost a doua sa încercare, după ce anterior a ratat promovarea la limită, cu doar două puncte.
„Data trecută am ratat promovarea la doar 2 puncte (268 din 270), dar încă nu stăpâneam foarte bine materia juridică și aveam scoruri la limită în testele de practică”, a scris ea în postarea de pe Facebook.
„De data aceasta știam materia perfect și am obținut un scor mai mare decât 91% dintre colegii mei la examenul final”.
Potrivit TMZ, înregistrările oficiale arată că acum a fost admisă în Baroul Statului Texas sub numele ei de naștere, un pas esențial pentru a practica avocatura.
Carrera a declarat că nici măcar nu și-a propus inițial să devină avocată, a vrut doar să demonstreze că poate promova examenul.
Chiar și așa, parcursul ei academic face această reușită mai puțin surprinzătoare.
Carrera este membră Mensa (organizație internațională a oamenilor cu un nivel ridicat de inteligență) și are un IQ de 156.
De asemenea, deține un master în educație, ceea ce îi oferă o bază solidă, departe de industria care a făcut-o celebră.
Născută în New York dintr-o mamă germană și un tată japonez, Carrera a crescut în Little Silver, New Jersey, și a demonstrat încă din copilărie un potențial academic remarcabil.
La doar 16 ani, preda deja limba engleză la un colegiu din Japonia.
Ulterior, a obținut o bursă integrală la Universitatea Rutgers, dar a renunțat după ce a realizat că putea câștiga mult mai mulți bani din dans și modeling, o decizie care i-a lansat, în cele din urmă, cariera în industria filmelor pentru adulți.
După ce s-a retras din industria pornografică, Carrera a dus în mare parte o viață discretă, concentrându-se pe viața din afara luminii reflectoarelor.
Nu este încă clar dacă intenționează să practice efectiv avocatura sau dacă promovarea examenului a fost doar pentru a demonstra ceva.