O franțuzoaică de 86 de ani a fost reținută de ICE după ce s-a mutat în SUA pentru a se reuni cu marea ei iubire de acum șase decenii

2 minute de citit Publicat la 16:32 14 Apr 2026 Modificat la 16:32 14 Apr 2026

Ofițeri ICE în SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 86 de ani din Franța, care s-a mutat anul trecut în SUA după ce a reaprins o poveste de dragoste din anii 1960, este în prezent reținută într-un centru al Poliției pentru Imigrație și Vamă (Immigration and Customs Enforcement - ICE) din statul Louisiana.

Fiul acesteia, din orașul Nantes, a tras un semnal de alarmă după ce mama lui a fost arestată în Anniston, la începutul lunii aprilie.

„I-au pus cătușe la mâini și la picioare de parcă ar fi fost o infractoare periculoasă”, a declarat el pentru publicația franceză Ouest-France.

BBC a solicitat un punct de vedere de la Department of Homeland Security, instituția care supraveghează ICE.

O mare dragoste, împlinită după șase decenii

Marie-Thérèse se mutase în SUA după ce s-a căsătorit cu iubirea pierdută din tinerețe — un american pe nume Billy, pe care îl cunoscuse în anii 1960, când el era soldat staționat la baza NATO din Saint-Nazaire, iar ea lucra ca secretară.

Billy s-a întors în SUA în 1966. El și Marie-Thérèse au pierdut legătura, s-au căsătorit fiecare în propria țară și au avut copii.

Potrivit Ouest-France, cei doi s-au regăsit în 2010 și au început să se viziteze reciproc împreună cu soții lor. Până în 2022, ambii rămăseseră văduvi și au început o relație. Billy era un „bărbat fermecător și adorabil”, a spus fiul femeii, iar cei doi erau îndrăgostiți „ca niște adolescenți”.

S-au căsătorit anul trecut, iar Marie-Thérèse s-a mutat în statul Alabama, unde a depus cerere pentru obținerea unui green card — o viză pe termen lung care i-ar fi permis să rămână în SUA.

Însă nu primise încă documentul atunci când Billy a murit brusc, în ianuarie, lăsându-i statutul de imigrare incert.

La scurt timp după moartea lui Billy, între fiul acestuia și Marie-Thérèse ar fi izbucnit un conflict legat de moștenire. Potrivit Ouest-France, fiul lui Billy „a amenințat-o, a intimidat-o și chiar a ajuns să-i taie apa, internetul și electricitatea”, a declarat fiul femeii.

„Având în vedere starea ei de sănătate, nu va rezista o lună în asemenea condiții”

Marie-Thérèse și-a angajat un avocat, însă a fost arestată de ICE cu o zi înainte de o audiere programată. Vecinii au fost cei care i-au alertat copiii.

Nu există dovezi că o eventuală sesizare din partea fiului lui Billy ar fi dus la plasarea femeii într-un centru de detenție ICE.

Ministerul francez de Externe s-a implicat în acest caz, iar Marie-Thérèse a primit o vizită consulară, a declarat fiul ei pentru presa franceză. El a adăugat că mama sa este „o luptătoare” și „rezistă bine”, dar are probleme cardiace și de spate.

„Prioritatea noastră este să o scoatem din acest centru de detenție și să o repatriem în Franța. Având în vedere starea ei de sănătate, nu va rezista o lună în asemenea condiții”, a spus acesta.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, ICE a avut un rol central în aplicarea politicii de deportări în masă promovate de administrația sa.

Agenția, bugetul și misiunea acesteia au fost extinse semnificativ, iar ICE joacă un rol-cheie în îndepărtarea imigranților fără acte din SUA.

Fiul lui Marie-Thérèse a declarat că povestea trăită de familia sa „este ca un film american prost. În fiecare dimineață mă trezesc și îmi spun că nu este adevărat, că a fost doar un coșmar.”