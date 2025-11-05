O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. La ce să ne așteptăm

1 minut de citit Publicat la 22:50 05 Noi 2025 Modificat la 23:22 05 Noi 2025

O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. Foto: NOAA

O ejecție de masă coronală (CME) provenită de pe Soare este așteptată să ajungă pe Pământ începând de joi seară, 6 noiembrie, potrivit Centrului pentru Prognoza Meteo Spațială al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA). Specialiștii au emis o avertizare de nivel G3 (puternică) pentru zilele de joi și vineri, ceea ce înseamnă că există o probabilitate ridicată ca evenimentul solar să provoace o furtună geomagnetică semnificativă.

Cercetătorii sunt destul de siguri că ejecția solară se îndreaptă direct spre Pământ, însă intensitatea efectelor asupra câmpului magnetic terestru rămâne incertă. Sosirea norului de plasmă este estimată într-un interval cuprins între joi seară și vineri dimineață.

Totuși, intensitatea exactă a furtunii geomagnetice va putea fi cunoscută abia după ce materialul solar va fi detectat de satelitul-observator amplasat în punctul Lagrange 1 (L1) - aflat la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Doar atunci vor fi măsurate viteza reală a ejecției, forța câmpului magnetic și orientarea acestuia, factori esențiali pentru a evalua impactul asupra planetei.

„Aceste observații sunt cruciale pentru deciziile legate de emiterea unor avertizări finale, motiv pentru care o înlocuire modernă a satelitului SWFO-L1 este esențială”, a precizat NOAA într-un comunicat.

G3 Watch in effect for the 6 & 7 Nov UTC-days due to CME arrival, which may be as early as Thursday evening EST to mid-morning of Friday. Please read the full story at https://t.co/GmdrqCEror for full details. And as always, stay aware with NOAA SWPC at https://t.co/TV7Yw6LXRw pic.twitter.com/d5w2ALMbWn — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 5, 2025

Ce se întâmplă când o CME lovește Pământul

În mod obișnuit, o ejecție de masă coronală ajunge la Pământ în două faze:

mai întâi frontul de șoc, care poate declanșa imediat reacții geomagnetice bruște;

apoi norul magnetic principal, care sosește ulterior și poate amplifica activitatea geomagnetică, mai ales dacă câmpul său magnetic este orientat opus celui terestru.

Acest tip de furtună poate provoca aurore spectaculoase la latitudini mai joase decât de obicei, dar și perturbări ale comunicațiilor radio, sistemelor GPS și rețelelor electrice.

În prezent, experții NOAA așteaptă confirmarea sosirii ejecției la sonda din punctul L1, după care vor emite o actualizare privind intensitatea și posibilele efecte asupra Pământului.

„Până atunci, recomandăm publicului să urmărească actualizările oficiale ale NOAA Space Weather Prediction Center pentru cele mai recente avertizări și alerte privind vremea spațială”, au transmis specialiștii.