O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama conservatorilor singuri

3 minute de citit Publicat la 15:11 22 Apr 2026 Modificat la 16:05 22 Apr 2026

Sam a creat personajul folosind AI-ul Gemini de la Google FOTO: Facebook/ Emily Hart

O influenceriță atrăgătoare din zona MAGA (Make America Great Again), care a strâns milioane de urmăritori cu conținut patriotic în timp ce poza în bikini, pescuia la copcă ori trăgea cu arme, a fost demascată ca fiind, de fapt, un bărbat indian care și-a plătit studiile la medicină din veniturile obținute prin această înșelătorie.

„Sam”, un tânăr de 22 de ani care studiază pentru a deveni chirurg ortoped, a declarat pentru WIRED că i-a venit ideea să vândă imagini generate de AI cu o tânără în bikini în timp ce încerca să facă rost de bani în timpul facultății și să strângă suficient de mult pentru a emigra în SUA după absolvire.

El a apelat la AI-ul Gemini de la Google pentru sfaturi și a decis să creeze o „tipă sexy” concepută special pentru „nișa MAGA/conservatoare”, după ce software-ul i-a spus că „publicul conservator (în special bărbații mai în vârstă din SUA) are adesea venituri disponibile mai mari și este mai loial”, potrivit WIRED, publicație citată de New York Post.

Așa s-a născut Emily Hart.

Conform profilului ei, era o asistentă medicală înregistrată, care seamănă cu Jennifer Lawrence, care publica online mesaje provocatoare adresate bărbaților conservatori singuri.

O postare o arăta trăgând cu o pușcă, alături de descrierea: „Dacă vrei un motiv să dai unfollow: Hristos este rege, avortul este crimă și toți imigranții ilegali trebuie deportați” și „POV: Ai fost desemnat inteligent la naștere, dar te identifici ca liberal”.

„În fiecare zi scriam ceva pro-creștin, pro-al Doilea Amendament, pro-viață, anti-avort, anti-woke și anti-imigrație”, a declarat Sam.

Contul „a explodat”, iar Emily Hart a ajuns la 10.000 de urmăritori într-o lună.

Fiecare clip postat de el strângea milioane de vizualizări și îi aducea și mai mulți urmăritori.

Apoi a început să tragă foloase financiare din popularitatea modelului AI, vânzând tricouri tematice MAGA și creând un cont pe Fanvue, un concurent al OnlyFans, unde abonații plătitori puteau accesa conținut explicit generat de AI.

Fanvue s-a diferențiat de OnlyFans prin faptul că permite conținut generat de AI pe platformă, a precizat publicația.

Această mișcare i-a adus câștiguri considerabile, iar Sam ajungea curând să câștige mii de dolari pe lună.

„Petreceam poate 30 până la 50 de minute pe zi și câștigam bani buni pentru un student la medicină”, povestește el.

„În India, chiar și în joburi profesionale, nu poți câștiga atât. Nu am văzut o metodă mai ușoară de a face bani online”, a mai spus el.

Valerie Wirtschafter, cercetătoare la Brookings Institution care studiază tehnologia emergentă și democrația, a declarat că „AI a făcut profilurile false mai credibile și probabil a amplificat fenomenul”.

Expertul a adăugat că femeile tinere MAGA sunt „mai atrăgătoare din punct de vedere al atenției”, întrucât majoritatea femeilor între 18 și 29 de ani tind spre liberalism.

Deși fanii MAGA l-au făcut bogat, el îi privește de sus, numindu-i „extrem de proști”. El a spus că a încercat să creeze și o versiune liberală a lui Hart pe Instagram, dar „democrații își dau seama că este conținut AI de slabă calitate, așa că nu interacționează la fel de mult”.

„Mulțimea MAGA este formată din oameni proști, de fapt foarte proști. Și cad în capcană”, a spus Sam.

Sam a folosit Grok AI pentru a genera fotografii nud ale lui Hart și le-a încărcat pe Fanvue, unde fanii îi trimiteau bani pentru conținut și mesaje exclusive.

„Practic nu făceam nimic”, a spus el. „Și banii pur și simplu curgeau”.

Profilul lui Hart de pe Instagram, care cere creatorilor să declare dacă conținutul este generat de AI, a fost șters în februarie pentru activitate „frauduloasă”, potrivit publicației.

Un cont de Facebook despre care WIRED spunea că era încă activ a fost și el eliminat după publicarea articolului despre schema lui Sam.

Studentul la medicină a adăugat că, oricum, ar fi încetat să mai posteze conținut cu Hart. „Nu simt că am înșelat oamenii”, a spus Sam.

Acum speră să se concentreze pe studiile sale la medicină.