O insulă din Marea Britanie poate fi cumpărată cu aproape 60.000 de euro, dar există o mare problemă

O frumoasă insulă din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare şi poate fi cumpărată cu aproape 60.000 de euro, dar există o mare problemă, a relatat Daily Express. Este vorba despre Eilean a' Chapuill, cunoscută sub numele de Insula Calului, aflată într-un cadru idilic, înconjurată de peisaje uimitoare.

Proprietatea include propriul hangar pentru bărci și are priveliști panoramice asupra coastei. Eilean a' Chapuill este renumită pentru frumusețea sa naturală, sălbatică, iar acest lucru a atras întotdeauna oamenii în zonă, devenind o destinație turistică populară.

Potențialii cumpărători ai superbei insule din Marea Britanie au primit un avertisment ferm din partea oficialilor din cadrul agenţiei imobiliare.

În anunțul lor pentru insulă, aceștia au avertizat: "Accesul pe Eilean a' Chapuill, din cauza mareelor care se schimbă rapid, reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătate și siguranță. Prin urmare, vizitatorii care ajung pe Eilean a' Chapuill ar trebui să o facă cu maximă prudență și pe propriul risc".

Insula Calului, aşa cum mai este ştiută, se întinde pe aproape două hectare și jumătate şi se află chiar în largul peninsulei Knapdale din Munții Scoției.

"Insula este situată chiar lângă plaja Kilmory și oferă priveliști minunate de 360 ​​de grade peste apă, către continent și insulele Jura și Islay. Insula este accesibilă pe jos la reflux și, de asemenea, cu barca", au mai scris reprezentanţii agenţiei în detaliile anunțului, conform sursei citate.

Ulterior, s-au mai făcut următoarele precizări: "Crinan, Cairnbaan și Tayvallich sunt sate și cătune mici și fermecătoare de pe coasta de vest, care sunt accesibile din și spre Eilean a' Chapuill. Crinan, cu micul său port, bazinul canalului și ancorajul, formează capătul maritim vestic al Canalului Crinan".

Pe parcursul verii, Canalul Crinan oferă un "spectacol plin de culoare", cu bărci care traversează apa pentru a lega lacurile interioare. De asemenea, sunt evidențiate estuarul Clyde, Kyles of Bute și apele "scenice și spectaculoase" ale insulelor de vest.

Aceasta nu ar fi prima dată când o insulă scoțiană apare pe piața imobiliară recent. În 2025, insula Shuna, cu o suprafață de 1.110 acri, având un castel și căsuțe de vacanță, a fost listată la prețul de 5,5 milioane de lire sterline.