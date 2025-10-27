O misiune transformată în coșmar. Pompierul chemat la un accident și-a recunoscut fiul mort în mașina distrusă

Omar Masia, electrician din Calangianus, se afla pe bancheta din spate și a murit pe loc. Foto: Instagram / Omar Masia

Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier petrecut în noaptea de marți spre miercuri, în localitatea Tempio Pausania, Sardinia, scrie unionesarda.it.

Mașina în care se afla, un BMW cu cinci pasageri, a ieșit de pe carosabil, a străpuns parapetul metalic al unui pod și s-a prăbușit de la aproximativ zece metri într-un pârâu secat.

Victima, Omar Masia, electrician din Calangianus, se afla pe bancheta din spate și a murit pe loc. Ceilalți patru tineri aflați în mașină au scăpat cu viață, deși au suferit răni multiple. Unul dintre ei a fost deja externat.

Potrivit primelor informații, șoferul – un prieten al lui Omar – avea o alcoolemie ușor peste limita legală, motiv pentru care va fi cercetat în libertate pentru ucidere din culpă. Procuratura din Tempio Pausania a deschis o anchetă și a dispus sechestrarea autoturismului.

Durerea supremă pentru un tată

Tragedia a căpătat o dimensiune și mai sfâșietoare atunci când s-a aflat că tânărul decedat este fiul unuia dintre pompierii chemați să intervină la locul accidentului.

Pompierul Massimiliano Masia a fost printre primii sosiți pentru a acorda ajutor răniților și, în mijlocul intervenției, l-a recunoscut în trupul neînsuflețit al victimei pe propriul său fiu, Omar. Martorii spun că bărbatul a rămas împietrit de durere, participând în stare de șoc la operațiunea de recuperare a mașinii.

Tinerii se îndreptau către o petrecere de absolvire atunci când s-a produs accidentul. Doi dintre ei, răniți, au reușit să iasă din mașina răsturnată, au mers pe jos până la o casă din apropiere și au cerut ajutor, neavând semnal la telefon.

Anchetatorii spun că mașina a căzut pe un pat de pietre uscate. În cazul în care ar fi ajuns câțiva metri mai departe, în zona cu apă, toți cei cinci tineri ar fi murit înecați.