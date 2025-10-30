O nouă „pilula magică”, care ar trata anxietatea, s-a viralizat pe rețelele sociale. Medicii trag un semnal de alarmă

Un studiu realizat în Regatul Unit a constatat că prevalența prescripțiilor de beta-blocante, cum ar fi propranololul, a crescut, în special în rândul femeilor care îl solicită pentru a gestiona anxietatea. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Propranololul, un medicament cunoscut de mai multă vreme în medicină, folosit în tratarea unei serii de afecțiuni, inclusiv hipertensiunea arterială, aritmiile cardiace și prevenirea migrenelor, a început recent să câştige din ce în ce mai multă popularitate pe reţelele sociale şi promite gestionarea anxietăţii. Totuşi, Administrația pentru Alimente și Medicamente nu l-a aprobat pentru acest uz, iar medicii trag un semnal de alarmă că această doctorie administrată fără recomandarea de specialitate a doctorilor poate provoca greaţă, vomă, diaree sau constipaţie, senzaţie de rece la extremitati, sudoraţie, insomnie, coşmaruri, oboseală, stare depresivă, cefalee, fotofobie, interferarea funcţiei sexuale.

Succesul medicamentului, mai mult decât un caz clinic, este un simptom social. Există scurtături pentru a părea calm, stăpân pe sine și imun la frică, crezând că vulnerabilitatea este un defect care trebuie ascuns, nu o condiție care trebuie înțeleasă.

Un studiu realizat în Regatul Unit a constatat că prevalența prescripțiilor de beta-blocante, cum ar fi propranololul, a crescut, în special în rândul femeilor care îl solicită pentru a gestiona anxietatea. Un studiu realizat pe studenți și studenți (în Palestina) privind utilizarea „necorespunzătoare” a propranololului pentru anxietatea cauzată de examene a raportat că 57% dintre cei care îl luau erau femei, relatează presa din Italia.

În plus, un raport al National Health Service notează că, printre cazurile de supradozaj intenționat de propranolol, 67% erau paciente. Aceasta nu este exact „utilizare normală”, dar subliniază faptul că femeile sunt mai predispuse să sufere de pe urma utilizării necorespunzătoare.

Ce este propranololul și la ce se utilizează

Dezvoltat în 1967 ca remediu pentru bolile cardiovasculare, propranololul este un beta-blocant administrat ca „pastilă de calmare”. Este de fapt un aliat împotriva anxietății de performanță, a fricii de a vorbi în public sau chiar pentru a reduce descărcările de adrenalină înainte de o primă întâlnire. Este o pastilă care încetinește bătăile inimii și reduce tremurul, abordând astfel o problemă culturală mai amplă: ideea că emoția, imperfecțiunea și vulnerabilitatea ar trebui tratate cu medicamente.

Creatorii de conţinut recomandă medicamentul pe reţelele sociale

În Statele Unite, datele IQVIA vorbesc clar: prescripțiile de propranolol au crescut cu 28% din 2020, cea mai mare creștere fiind în rândul femeilor, în special al femeilor mai tinere. Această tendință nu are loc la recomandarea medicilor, ba dimpotrivă, cei care îl promovează sunt persoanele fără pregătire medicală sau științifică și cu un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale.

Influencerii și vedetele de muzică și film descriu propranololul ca pe un fel de băutură a liniștii, sub formă de pastile: o soluție rapidă și aparent fără riscuri pentru a face față oricărei situații care provoacă anxietate. În videoclipurile de pe TikTok și Instagram, medicamentul este prezentat ca fiind „magic”, aproape un secret profesional pentru a părea încrezător și relaxat în lumina reflectoarelor.

Ce efecte are

Propranololul, în ciuda faptului că este un medicament ieftin și utilizat pe scară largă, nu este aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) pentru tratamentul anxietății. Acționează asupra corpului, dar nu și asupra minții: încetinește ritmul cardiac, scade tensiunea arterială și reduce transpirația. Dar nu calmează și nu liniștește. Cu alte cuvinte, pari calm, dar nu ești.

Ce reacţii adverse pot apărea

"Pilula fericirii", de fapt, elimină simptomele vizibile ale agitației, dar nu și cauzele. Înlocuirea terapiei sau a procesării emoționale cu o pastilă riscă să creeze o iluzie de control, o liniște chimică ce nu reușește să ne educe să ne confruntăm cu noi înșine. În plus medicii trag un semnal de alarmă că acest medicament, administrat fără recomandarea de specialitate a doctorilor, poate provoca greaţă, vomă, diaree sau constipaţie, senzaţie de rece la extremităţi, sudoraţie, insomnie, coşmaruri, oboseală, stare depresivă, cefalee, fotofobie, interferarea funcţiei sexuale.