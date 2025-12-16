O nuntă s-a transformat într-o bătaie generală din cauza cravatei mirelui. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital

O nuntă care a avut loc în weekend în vestul Germaniei s-a transformat într-o încăierare în urma căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa, au fost rănite. FOTO Getty Images

O nuntă care a avut loc în weekend în vestul Germaniei s-a transformat într-o încăierare în urma căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa, au fost rănite, a anunțat poliția luni. O dispută izbucnită din cauza unui joc de nuntă a escaladat într-o încăierare fizică în care au fost implicați numeroși invitați, scrie DPA. Un bărbat în vârstă de 39 de ani și mireasa au fost duși la spital.

Conflictul a avut loc în orașul Hemer, la sud-est de orașul Dortmund.

Inițial, poliția a fost informată că au fost implicate aproximativ 30 de persoane, așa că polițiștii au intervenit cu mai multe echipaje. Până la sosirea poliției, scandalul se încheiase, dar tensiunile erau încă la un nivel ridicat, a declarat un purtător de cuvânt.

Martorii au declarat poliției că altercația a început în timpul unui joc de nuntă cunoscut sub numele de „aruncarea cravatei”, un echivalent al jocului mai cunoscut de aruncare a buchetului de flori de către mireasă.

În joc, cravata mirelui este aruncată în mulțime pentru a identifica simbolic următorul mire.

Poliția anchetează acum patru bărbați cu vârste cuprinse între 19, 28, 39 și 47 de ani, sub suspiciunea de agresiune, suspecții acuzându-se reciproc de vătămare corporală.