O parcelă de pământ a fost scoasă la vânzare după ce a fost vizitată de Papa Leon: ”Interesul a explodat”

Anunțul a apărut imediat după vizita liderului spiritual al Bisericii Catolice la Iznik. Foto: Getty Images

Un teren de 720 de metri pătrați aflat în interiorul fortificațiilor istorice din Iznik, în zona de protecție de gradul întâi, a fost scos la vânzare pe internet. Kadircan Aslıvar, care a publicat anunțul de 5,5 milioane de lire turcești la o zi după vizita Papei Leon al XIV-lea în oraș, spune că parcela include și unul dintre cele 114 bastioane ale zidurilor vechi de aproximativ 2.500 de ani, potrivit haberler.com.

Zidurile din Iznik, a căror construcție a început în secolul al IV-lea î.Hr., în perioada bitiniană, și care au fost extinse în epocile romană și bizantină, au devenit subiect de discuție după apariția anunțului online.

Scos la vânzare cu 5,5 milioane de lire tucești

Aslıvar, inginer constructor stabilit în Bursa, a listat online terenul situat între Poarta Istanbul și Poarta Lacului, complet prăbușită, ambele parte din vechile ziduri ale orașului. Parcela se află în proprietatea familiei sale, iar anunțul a apărut imediat după vizita liderului spiritual al Bisericii Catolice la Iznik.

Aslıvar povestește că el și familia lui au cumpărat terenul acum 13 ani, în timpul unei excursii la Iznik: „Veneam des aici din Istanbul. Ne plăcea istoria locului, atmosfera. Am descoperit că acest teren din interiorul zidurilor era privat și scos la vânzare. Am fost surprinși, dar l-am cumpărat.”

Unul dintre turnuri se află pe parcelă

El spune că unul dintre cele 114 turnuri ale zidurilor, datând de circa 2.500 de ani, este inclus în teren: „Întregul perimetru e înconjurat de ziduri. Când mergi prin oraș vezi multe locuri istorice, dar aici sentimentul e complet diferit. Zidurile au patru porți principale, simbolizând cele patru Evanghelii, iar cele 12 porți secundare reprezintă cei 12 apostoli. Una dintre porți este chiar lângă parcela noastră. Terenul are 720 mp și cuprinde și turnul din spatele lui, încă aproximativ 15 metri. Lângă noi este lacul Iznik, o promenadă, parcare și un mic hotel.”

„Interesul a explodat după vizita Papei”

Deși zona este protejată strict și nu permite săpături decât cele aprobate pentru cercetarea arheologică, Aslıvar spune că, având avizul Consiliului pentru Monumente, s-ar putea construi ceva care să aducă valoare orașului.

„În ultima perioadă, mai ales după vizita Papei, interesul pentru zonă a crescut enorm. Suntem convinși că un investitor potrivit ar putea realiza aici un proiect de calitate. Momentan, fiind sit protejat, nu se poate construi. Dar cu aprobările necesare, s-ar putea face ceva cu adevărat valoros pentru Iznik.”