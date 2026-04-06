O pensionară aflată în vacanță în Turcia s-a trezit cu o factură de 16.600 € la mobil după ce și-a sunat de 4 ori soțul rămas acasă

O pensionară de 75 de ani, din Germania, fostă profesoară de muzică, s-a trezit cu o factură de 16.615 euro la telefonul mobil după ce a fost în vacanță în Turcia și și-a sunat soțul rămas acasă ca să vadă ce face. Femeia a scăpat din vedere un detaliu important atunci când a făcut asta.

În toamna anului 2025, Christine Büttner și sora ei au plecat în vacanță pe insula grecească Rodos. Programul lor a inclus și o excursie de trei zile în Turcia, unde grupul din care făceau parte cele două femei a vizitat situri istorice precum Efes, potrivit Bild.

Soțul pensionarei, Hermann, de 90 de ani, a rămas acasă. Christine Büttner a simțit că s-ar putea să nu fie bine, așa că, l-a sunat în fiecare zi în care s-a aflat Turcia. Conform propriei relatări, i-a dat în total patru apeluri scurte soțului rămas în Germania, în acele trei zile. Conform facturii detaliate, costul acelor convorbiri a fost de 37,86 euro.

Însă profesoara de muzică nu a fost atentă și a căzut în capcana roamingului. În timp ce Christine credea că are doar o convorbire telefonică obișnuită cu soțul ei, se pare că pe telefonul ei rulau în fundal mai multe site-uri și aplicații, pentru că nu a blocat datele. Astfel, ea a consumat cantități uriașe de date fără să-și dea seama.

Ajunsă acasă, Christine Büttner a primit două lovituri. Soțul ei a murit și la scurt timp după asta a primit factura de peste 16.600 de euro de la operatorul de telefonie mobilă.

„Era peste posibilitățile mele. Am fost complet devastată. Primesc o pensie de doar 943 de euro pe lună”, a declarat ea pentru Bild.

Cum a ajuns la factura de mobil uriașă

Roamingul gratuit în UE se aplică pe insula grecească Rodos, dar nu și în Turcia.

Christine Büttner a primit mai multe mesaje text de la O2 (operatorul de telefonie mobilă) în timpul șederii sale în Turcia, iar primul a avertizat-o că va atinge în curând limita de cost de 59 euro.

Acesta a fost urmat de un mesaj care confirma că limita fusese atinsă și că putea dezactiva protecția costurilor. Ulterior, aceeași procedură a fost repetată cu o a doua limită de 119 euro. Christine Büttner a dezactivat ambele limite printr-un mesaj text: „Am vrut doar să-l pot contacta pe soțul meu”.

Ea nu știa că se foloseau date costisitoare în fundal, cum ar fi actualizări, aplicații cloud.

Potrivit O2, ea a folosit în jur de 100 de gigaocteți de date în timp ce se afla în Turcia, o cantitate enormă. Aceasta este echivalentul a aproximativ 33 GB pe zi sau descărcarea a aproximativ 25 de filme HD.

Un purtător de cuvânt al O2 a declarat: „Dezactivarea acestei limite de date a fost o decizie conștientă a clientului. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimită un mesaj text cu cuvântul «Limitare de date dezactivată» atunci când atinge limita respectivă”.

În cele din urmă, O2 a cedat parțial în cazul pensionarei și a redus suma de plătit la 1.690 de euro, „ca gest de bunăvoință”, iar Christine a plătit factura.