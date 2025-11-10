O perucă de 3.400 de ani, unsă cu gel, strălucea când a fost găsită de arheologi în Egipt. Cine a fost Merit, femeia care a purtat-o

2 minute de citit Publicat la 23:30 10 Noi 2025 Modificat la 23:34 10 Noi 2025

Peruca lui Merit (stânga) și sit arheologic în Luxor, Egipt (dreapta). Sursă colaj foto: Muzeul Egiptean din Torino (www.museoegizio.it) / Getty Images

Un studiu relativ recent aruncă o nouă lumină asupra descoperirilor făcute într-un mormânt din Luxor la începutul acestui secol, notează Live Science.

Mormântul a fost excavat în 1906, iar arheologii au aflat, la momentul respectiv, că locul de veci era împărțit de o femeie numită Merit și de soțul său, Kha, un arhitect al faraonului Amenhotep al II-lea.

Alături de mumiile lui Kha și Merit, împodobite cu bijuterii, arheologul Ernesto Schiaparelli a găsit în interior o cutie înaltă din lemn de salcâm, pe care era inscripționată numele proprietarei.

În cutie, două suporturi din lemn acoperite cu in susțineau o perucă făcută din păr uman castaniu închis, care încă strălucea datorită uleiurilor parfumate care fuseseră aplicate pe ea cu mai bine de trei milenii în urmă.

Arheologul a mai identificat în mormânt un cufăr plin cu articole cosmetice, un coș cu agrafe de păr, aparate de ras și piepteni din lemn.

Majoritatea celor peste 500 de artefacte recuperate de la locul de veci al lui Kha și Merit se află în prezent în colecția Muzeului Egiptean din Torino.

Ce se știe despre Merit și peruca sa veche de peste 3.000 de ani

Examinând descoperirea, oamenii de știință au constatat că Merit își purta peruca ondulată, cu cărare la mijloc, peste propriul păr ras sau tuns scurt.

Onduleurile mici erau probabil realizate prin împletirea părului când era ud și apoi prin desfacerea lor, după ce părul perucii se uscase.

Potrivit Muzeului Egiptean din Torino, acest tip de podoabă capilară era adesea decorat cu flori și diademe, la modă în epoca respectivă.

Perucile erau purtate în mod obișnuit de bărbații și femeile din elita Egiptului antic.

Pe lângă rolul estetic, ele îi protejau pe cei din înalta societate de lumina directă a soarelui și de păduchii de cap.

Un studiu din 2016 aruncă o lumină nouă asupra perucii lui Merit

Într-un studiu din 2016, cercetătorii au folosit cromatografia cu gaze și spectrometria de masă - o metodă ce identifică și măsoară compușii chimici dintr-o probă - pentru a afla mai multe detalii despre coafura și regimul de îngrijire original al perucii lui Merit.

Ei au găsit urme de ulei vegetal pe păr și dovezi ale prezenței colesterolului pe unul dintre piepteni.

Prezența acestui compus din scalpul uman sugerează că Merit a folosit pieptenele în timpul vieții sale.

Pe baza analizelor, cercetătorii au concluzionat că Merit își pieptăna singură părul, netezindu-l prin aplicarea unui amestec de ulei și gumă de origine vegetală, balsam și ceară de albine, ale căror urme au fost depistate între dinții pieptenului.

Subiectul coafurilor egiptene a câștigat popularitate în ultimele decenii, iar oamenii de știință consideră că mai sunt multe de învățat de pe urma examinării perucilor antice, precum cea a lui Merit, conchide Live Science.