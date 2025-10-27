O pictură cumpărată de la un târg de vechituri cu 170 de euro, acum 2 ani, s-a vândut acum cu 52.000 de euro

S-a dovedit că pictura este o operă pierdută a lui Salvador Dali FOTO: Cheffins Auctioneers

O pictură cumpărată la un târg de vechituri din Marea Britanie cu 150 de lire sterline, adică 170 de euro, a fost vândut la o licitație cu peste 52.000 de euro.

Pentru un ochi neavizat, pare mai degrabă că un extraterestru a aterizat pe capul lui Chewbacca decât o capodoperă a lui Salvador Dali. Dar pictura în acuarelă și carioca, cumpărată acum doi ani cu suma dodică, a fost vândută la licitație pentru 45.700 de lire, după ce a fost identificată drept o ilustrație pierdută a unui „sultan bătrân” realizată de marele artist suprarealist, potrivit The Guardian.

Lucrarea a fost descoperită acum doi ani, la o vânzare cu obiectele vechi dintr-o casă din Cambridge, de către un negustor local de antichități și artă, cu pseudonimul ohn Russell. În timpul vânzării de vechituri care a avut loc într-un garaj din Londra, el a observat semnătura lui Dali în colțul din dreapta jos al picturii și autocolante de la casa de licitații Sotheby’s pe spate.

A crezut că pictura ar putea fi un fals, dar a decis să liciteze pentru ea „pe moment”. O singură persoană a licitat împotriva lui, renunțând când Russell a oferit 150 de lire. „A fost o senzație unică în viață”, a declarat el pentru The Guardian.

Vineri, pictura a fost vândută unui cumpărător din străinătate de către casa de licitații Cheffins din Cambridge, care a autentificat lucrarea ca fiind o scenă pierdută dintr-o serie de 500 de picturi despre „O mie și una de nopți” pe care Dali intenționase să le creeze în 1966.

„Nu este pe gustul tuturor”, a spus Brett Tryner, director la casa de licitații Cheffins. „Este cu siguranță o pictură care ori îți place, ori nu. Dar unora le place la nebunie, asta e arta”.

El a adăugat că a existat un interes „incredibil” pentru această vânzare, precizând: „Originalele lui Dali nu apar atât de des”.

Russell, care a cheltuit peste 4.000 de lire pentru autentificarea picturii și cercetarea provenienței acesteia, a spus că s-a simțit „în al nouălea cer” când vânzarea a fost făcută. „A fost uimitor”, a spus el.

„Am fost foarte mulțumit după toată incertitudinea și îndoielile de la început cu privire la autenticitatea ei și întreaga călătorie din ultimii doi ani... a fost pur și simplu extraordinar”.