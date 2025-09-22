O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor

Debora Estrella, prezentatoare tv, a murit în timpul primei ei lecții de zbor FOTO: Instagram/ Debora Estrella

O prezentatoare de știri de la o televiziune mexicană a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua prima lecție de zbor.

Debora Estrella, în vârstă de 43 de ani, și pilotul Bryan Ballesteros au murit sâmbătă, când avionul Cessna cu două locuri în care se aflau s-a prăbușit într-o zonă industrială din orașul Garcia, din Nuevo Leon, în nord-estul Mexicului, potrivit quepasamedia.com.

Cu puțin timp înainte de accident, Debora a postat pe Instagram Stories o fotografie cu avionul înainte să decoleze de pe Aeroportul Internațional Monterrey-Del Norte, cu mesajul „Ghici ce”.

O filmare neconfirmată apărută online arată avionul mic scăpat de sub control, după care se prăbușește.

Ulterior, primarul orașului Garcia, Manuel Guerra Cavazos, a postat pe rețelele sociale de la fața locului, scriind: „Regret să vă informez că sunt la locul incidentului. S-a confirmat că un avion ușor s-a prăbușit și două persoane au murit, aparent un bărbat și o femeie”.

Fostul soț al prezentatoarei, Jose Luis Garcia, și el jurnalist, a postat pe rețelele sociale despre accident imediat după ce s-a întâmplat, neștiind că fosta lui soție era una dintre cele două victime.

„Un avion s-a prăbușit. Protecția Civilă din Nuevo Leon a confirmat că două persoane au murit în accidentul de lângă parcul industrial Ciudad Mitras din Garcia. Avionul a fost filmat de localnici în timp ce se prăbușea lângă râu”, a scris el.

Debora a prezentat un program de știri de dimineață din orașul Monterrey, din nordul Mexicului, timp de peste cinci ani.

Colega ei, Maria Julia Lafuente, a vorbit duminică la postul TV, spunând: „Cum pot spune „bună dimineața, duminică fericită”, când inimile și sufletele noastre sunt zdrobite.

Există lucruri care nu pot fi explicate. Și dacă încerci să găsești o explicație, aceasta va aduce doar suferință și tristețe adâncă, pentru că nu există un singur motiv pentru care Debora Estrella nu mai este aici cu noi. Numai Dumnezeu știe motivul”.

Ea a adăugat: „Trebuie să încep programul de știri de dimineață fără ea, fără să văd acel zâmbet. Acest studio va părea enorm de gol. Debora a fost o femeie care a trăit viața din plin, care nu a făcut niciodată un pas înapoi, care a dat mereu totul și a depus pasiunea necesară pentru această meserie.

Dacă există un lucru pe care cu toții îl putem învăța de la ea, este să trăim viața din plin, să facem ceea ce ne place cel mai mult și să nu pierdem niciun moment, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, este clar că fiecare minut contează”.

Maria Julia și alți colegi care i-au adus un omagiu prezentatoarei decedate au dezvăluit că, cu o zi înainte de accident, ea le-a spus prietenilor apropiați aflați la o petrecere că urma să înceapă cursurile de zbor și spera să obțină licența de pilot.

Plângând, Maria Julia a spus: „Stăteam de vorbă și ea mi-a spus: ‘Încep să învăț să zbor. Într-o zi vom putea zbura împreună.’”

Pilotul, Bryan Ballesteros, care anterior a lucrat ca pilot de linie aeriană comercială pentru Viva Aerobus, era cel care pilota Cessna-ul când acesta s-a prăbușit.

Un fost elev al său, Miguel Briones, a spus într-un omagiu pe Facebook: „Odihnește-te în pace, pilot Bryan Ballesteros. Îți mulțumesc pentru învățăturile tale și pentru disponibilitatea de a mă ajuta să învăț să zbor. Îți trimit o îmbrățișare mare în ceruri”.