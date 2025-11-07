O profesoară primește 10 milioane de dolari despăgubiri pentru ce i-a făcut un elev de 6 ani la școală

Abby Zwerner FOTO: CNN

Un juriu i-a acordat joi, 6 noiembrie, 10 milioane de dolari lui Abby Zwerner, fosta profesoară din Virginia care a fost împușcată de elevul ei de 6 ani în 2023, într-un proces civil care precede procesului penal împotriva administratorului școlar acuzat că a ignorat avertismentele privind prezența armei.

Zwerner, fostă profesoară la Școala Elementară Richneck din Newport News, a dat-o în judecată pe fosta directoare adjunctă Ebony Parker, susținând că aceasta nu a acționat după ce a fost sesizară că elevul adusese o armă la școală, în ianuarie 2023, potrivit CNN.

Zwerner a fost împușcată în piept și în mână în timp ce stătea la o masă în sala ei de clasă.

„Cred că verdictul spune că ceea ce s-a întâmplat la Școala Elementară Richneck în acea zi a fost greșit și nu va fi tolerat”, a declarat Diane Toscano, una dintre avocatele lui Zwerner, la tribunal, după anunțarea verdictului. „Siguranța trebuie să fie prima preocupare în școli”.

„Trebuie să recunoaștem în cadrul sistemului nostru de justiție civilă că responsabilitatea vine de la oricine a contribuit la rezultatul final... deci, în cele din urmă, juriul decide ce este corect”, a adăugat Kevin Biniazan, un alt avocat al lui Zwerner.

Avocații lui Zwerner și Parker se vor întâlni pentru moțiuni post-proces. Parker poate face apel la verdict după ce instanța va emite o hotărâre finală în caz.

Un purtător de cuvânt al VRSA - compania de asigurări - a declarat pentru CNN că firma ar plăti ipotetic daunele în litigiu dacă acestea sunt acordate.

Juriul a deliberat aproximativ 5 ore și jumătate.

Parker va apărea în instanța penală

Verdictul civil împotriva lui Parker — care se confruntă cu opt capete de acuzare pentru neglijență penală față de minori într-un proces penal care va avea loc luna viitoare — oferă o fereastră către dovezile cheie și argumentele care probabil vor fi analizate atunci când Parker va apărea în instanța penală.

Desfășurarea proceselor civile înaintea celor penale este „cu adevărat neobișnuită”, potrivit lui Darryl K. Brown, profesor de drept la Universitatea din Virginia.

„Bănuiesc că apărarea ar vrea ca procesul civil să aibă loc primul, deoarece nu îl pot evita și le oferă o mulțime de informații despre ce ar apărea în procesul penal”, a spus Brown.

În timp ce durerea și suferința lui Zwerner au fost îm centrul atenției în acest proces, procesul penal viitor va aborda acțiunile omise de Parker, având în vedere obligația ei de a proteja copiii, a spus Brown.

„Dovezile mai importante pentru acuzare ar veni de la alți martori și surse care dezvăluie ce știa inculpata cu privire la amenințarea pe care o reprezenta copilul și dacă avea o armă”, a declarat profesorul.

Cazul ar putea stabili un precedent legal pentru cine poartă vina când copiii au acces la arme și comit atacuri armate în școli, care continuă să zguduie SUA. Până săptămâna trecută, au avut loc 64 de atacuri armate în școlile din SUA anul acesta.

Ce au argumentat avocații ambelor părți

„Îndatorirea doamnei Parker este siguranța”, a declarat unul dintre avocații lui Zwerner în timpul pledoariilor finale de miercuri. Și nu a făcut suficient pentru a preveni atacul după ce a aflat că acel copil avea o armă, a argumentat el.

„O armă schimbă totul. Te oprești și investighezi. Ajungi la fondul problemei”, a spus Biniazan. „Cauți îm rucsac, în buzunare, orice ar fi. Ajungi la fondul problemei pentru a ști dacă arma este reală”.

Sandra Douglas, una dintre avocatele lui Parker, a menționat în pledoariile ei finale că Zwerner însăși nu a mers la Parker să sesizeze suspiciunea.

Avocata a reamintit juriului mărturia unui expert, care a spus că siguranța școlară revine tuturor oficialilor școlii, nu doar unei singure persoane.

Parker nu a încălcat standardele profesionale, nu a violat protocoalele și nu a acționat cu indiferență, a spus dr. Amy Klinger, expert în administrație educațională și siguranță școlară, spunând că ar fi fost dificil pentru oricine să prevadă incidentul.

„A fost o tragedie care, până în acea zi, era fără precedent. Era de neconceput și imprevizibilă, și vă rog să nu agravați acea tragedie dând vina pe d-na Parker pentru ea”, le-a spus Douglas juraților.

„Credeam că mor. Credeam că am murit”, mărturisește profesoara rănită

Zwerner a mărturisit că încă suportă ramificațiile emoționale și fizice ale împușcăturii.

Ea a spus că a devenit retrasă și distantă cu familia și că sarcini zilnice – cum ar fi deschiderea unei sticle de apă – sunt dificile din cauza rănii la mână.

„Credeam că mor. Credeam că am murit”, a spus Zwerner cu un nod în gât în timpul mărturiei ei emoționale din proces. „Credeam că sunt sunt fie pe drum spre rai, fie în rai”.

În timpul pledoariilor finale și în proces, avocații lui Parker au încercat să submineze mărturia lui Zwerner subliniind că fosta profesoară a reușit să facă un curs de cosmetologie în ciuda rănilor și să meargă la concerte, deși a spus că se luptă să iasă în public.

„Nu minimalizez ce i s-a întâmplat domnișoarei Zwerner. Nu fac asta... Trebuie să aduc adevărul și întreaga poveste”, a spus Douglas.