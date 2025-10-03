O regină a frumuseții a crezut că ambasadorul saudit s-a îndrăgostit de ea. Aventura s-a încheiat cu un scandal uriaș și arestarea ei

Meghna Alam a câștigat concursul Miss Earth Bangladesh în 2020 și a devenit o celebritate națională FOTO: Instagram/ Meghna Alam

Activista și fosta regină a frumuseții Meghna Alam își amintește că l-a cunoscut prima dată pe Essa Yousef Al Duhailan, pe atunci ambasadorul Arabiei Saudite în Bangladesh, la un eveniment din Dhaka, în septembrie anul trecut.

Al Duhailan, spune ea, a curtata-o elegant. Mai întâi i-a dăruit o copie a Coranului, o saltea de rugăciune și o rochie pentru rugăciune. Apoi i-a trimis flori, bijuterii și chiar 200 kg de curmale etichetate „Cadou de la Regele Arabiei Saudite”.

Ce a urmat este o saga care a alimentat luni de zile publicațiile de scandal din Bangladesh, dar care a avut și consecințe reale și dăunătoare asupra reputației, carierei și chiar libertății lui Alam. Branduri au rupt legăturile cu ea, iar ea a fost arestată și acuzată că a pus în pericol relația țării sale cu Arabia Saudită, un aliat important, potrivit The Independent.

Alam a devenit o celebritate națională când a câștigat concursul Miss Earth Bangladesh în 2020. Ea conduce acum Fundația Miss Bangladesh și se descrie ca „trainer de leadership politic”.

Acum în vârstă de 30 de ani, Alam spune că inițial a fost ezitantă când au început avansurile ambasadorului. Dar curând au început o relație romantică, spune ea. A fost intensă, dar scurtă.

„De asemenea, mi-a plăcut faptul că un bărbat foarte puternic mă curtase”, a spus ea pentru The Independent. „Deci, nu mint în privința asta, ok? Părea o persoană foarte sinceră. Acum pot înțelege că lucrurile au mers prea repede”.

Alam a fost atrasă de atenția pe care Duhailan i-o acorda. Spune că trimisul i-a zis că este divorțat și i-a dăruit un inel cu diamant.

Dar, spune ea, exista o condiție.

Duhailan i-a spus, susține Alam, că diplomaților saudiți nu le este permis să se căsătorească cu cetățeni din Bangladesh. Alam a fost surprinsă. Dacă s-ar căsători, spunea el, căsătoria nu ar fi recunoscută și nu ar avea niciun statut legal în țara lui.

În 2021, mai multe relatări din presă sugerau că Arabia Saudită a interzis bărbaților săi să se căsătorească cu femei din Pakistan, Bangladesh, Myanmar și Ciad.

Chiar când se vorbea despre căsătoria dintre Alam și Duhailan, au început să circule zvonuri în cercurile lor că ea ar fi rămas însărcinată și ar fi făcut o avort. Într-o societate musulmană ca cea din Bangladesh, relațiile premaritale sunt dezaprobate, iar sarcina sau avortul în afara căsătoriei sunt subiecte tabu.

Alam a devenit simțit ținta atacurilor. Ea spune că brandurile au refuzat să mai colaboreze cu ea după ce au început să circule aceste zvonuri.

„Oamenii îmi spuneau direct că nu pot avea o imagine de brand care a făcut avort”, spune ea, „care ar fi avut un copil nelegitim cu ambasadorul”.

Toate acestea, insistă ea, au fost minciuni.

La câteva luni după prima lor întâlnire, Alam spune că a primit un telefon de la o femeie care s-a prezentat ca fiind soția lui Duhailan. Apelanta i-ar fi spus că Duhailan o păcălește. La un moment dat, femeia ar fi insultat-o, spunându-i că „el va fi rușinat să le spună prietenilor că iubește o bengaleza”.

Șocată de afirmația că Duhailan era căsătorit, Alam spune că a returnat majoritatea cadourilor. A păstrat Coranul, salteaua de rugăciune și câteva alte obiecte cu semnificație religioasă. Și i-a cerut lui Duhailan să clarifice zvonurile privind presupusul avort al copilului său.

„Eram atât de furioasă”, își amintește ea.

După apelul telefonic, tot ce voia de la el era „o încheiere elegantă și scuze”.

L-a avertizat că ar face o plângere oficială dacă nu ar spune adevărul și nu i-ar curăța numele.

A doua zi, pe 9 aprilie 2025, când Alam încă încerca să-și revină după confruntare, s-a auzit o bătaie în ușa ei.

Bărbați în haine civile au declarat că vin să vorbească despre certificatul ei de naștere și au susținut că ar exista droguri în casa ei.

Alam spune că a fost terifiată și confuză. A făcut un live pe Facebook pentru a arăta ce se întâmplă.

Au urmat două zile de interogatoriu într-o unitate guvernamentală secretă, spune ea, unde a fost izolată de familie, i s-au luat telefonul și laptopul și a fost presată să-și retragă declarațiile. A fost o tortură psihologică menită să-i zdrobească voința.

A fost dusă la sediul Detectivului Branch, spune ea, un loc cunoscut în timpul conducerii fostului lider Sheikh Hasina pentru dispariții misterioase.

Acolo, ofițerii au supus-o la interogatorii intense, au forțat-o să șteargă video-ul live de pe Facebook și au încercat să-i obțină parolele de la toate conturile.

Alam susține că a fost arestată înainte de a fi depusă o plângere formală și a fost acuzată după câteva zile de detenție.

Alam spune că a fost reținută în urma unor proceduri legale defectuoase, iar oficialii au avertizat că nemulțumirea ambasadorului saudit ar putea afecta relațiile economice dintre Bangladesh și Riad. Mass-media locală a raportat că este acuzată de fraudă, șantaj și „proceduri de seducție” aplicate diplomaților. De asemenea, a fost acuzată de afectarea relațiilor cu Arabia Saudită.

Poliția a afirmat că, împreună cu omul de afaceri Dewan Samir, CEO al Kawaii Group, și alte persoane, Alam făcea parte dintr-un grup care folosea femei pentru a atrage diplomați străini și comercianți bogați din Bangladesh în scheme romantice, cerând bani prin amenințări de a le distruge reputația.

Pe 10 aprilie, un tribunal a ordonat reținerea ei pentru 30 de zile, sub Legea Puterilor Speciale, invocând o amenințare la siguranța publică.

A doua zi, poliția a declarat că a pus în pericol securitatea statului și relațiile externe.

Pe 28 aprilie, Alam a fost eliberată pe cauțiune.

Ea spune că, în timpul detenției, fotografiile ei de la evenimente publice, unde apărea cu foști miniștri sau la Comisia Indiană din Dhaka, au fost răspândite online de conturi anonime pentru a o prezenta fals ca pe o prostituată sau agent străin, „subminându-mi munca și identitatea”.

Între timp, un grup de 27 de susținători ai drepturilor femeilor i-au scris conducătorului interimar al Bangladeshului, Muhammad Yunus, cerând eliberarea imediată a lui Alam. Scrisoarea, semnată de avocați, academicieni, artiști și alți profesioniști, a condamnat circumstanțele arestării ei, inclusiv implicarea a aproape 30 de ofițeri, detenția fără mandat și presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale.

Amnesty International și-a exprimat „profunda îngrijorare privind utilizarea Legii Puterilor Speciale pentru arestarea lui Meghna Alam. Această legislație draconică, cu prevederi vagi și excesive, a fost folosită istoric pentru a reține arbitrar persoane pe perioade lungi, fără acuzații și supraveghere judiciară”.

„Toate acestea constituie încălcări grave ale garanțiilor procesuale și ale standardelor internaționale privind drepturile omului și bunele practici”, a remarcat organizația. „Conform rapoartelor media, detenția lui Meghna a fost ținută în secret și s-a făcut fără mandat, ceea ce reprezintă încălcări alarmante ale garanțiilor procedurale. Cerem autorităților să o acuze pe Meghna de o infracțiune recunoscută internațional sau să o elibereze. De asemenea, trebuie să pună capăt utilizării și să abroge Legea Puterilor Speciale”.

Alam afirmă că Duhailan a părăsit Bangladesh în ziua în care ea a fost arestată. „Și-a dezactivat SIM-ul, și-a șters conturile LinkedIn și Facebook”, adaugă ea.

Alam s-a mutat înapoi la părinții ei și le este recunoscătoare pentru sprijinul lor. A fost nevoită să renunțe la apartamentul ei din cauza hărțuirilor și spune că viața ei este complet distrusă din cauza acestei povești.