O româncă i-a mușcat pe polițiștii care nu au lăsat-o să fure un televizor, în Italia

Femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și ar fi încercat să plece cu un televizor. Foto: Profimedia Images

O femeie de 40 de ani, cetățean român, a fost arestată de polițiștii din Olbia, Italia, în urma unei intervenții tensionate într-un apartament din oraș, potrivit unionesarda.it.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, agenții au fost chemați de locatarii unui imobil din Olbia, după ce femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și ar fi încercat să plece cu un televizor.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, situația a degenerat rapid. Femeia i-ar fi întâmpinat cu amenințări, lovituri de picioare și genunchi, iar în timpul intervenției l-a mușcat pe unul dintre agenți.

Cazul a fost raportat Parchetului din Tempio. În urma audierilor, instanța a dispus ca femeia să fie cercetată sub măsura controlului judiciar, fiind obligată să se prezinte zilnic pentru semnătură, conform solicitării procurorului de caz.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.