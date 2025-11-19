O tânără a ajuns la spital în stare gravă după ce a băut o cafea într-un bar din zona turistică a Istanbulului

1 minut de citit Publicat la 11:56 19 Noi 2025 Modificat la 11:58 19 Noi 2025

Cafeneaua unde femeia a consumat respectiva băutură se află într-una din zonele turistice situate în zona europeană a Istanbulului. Sursa Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O tânără a ajuns la spital în stare gravă după ce a băut o cafea într-un local aflat în zona turistucă din Istanbul. Din primele cercetări, se pare că băutura fusese preparată din greşeală cu detergent industrial de vase în loc de apă. Două persoane au fost reţinute în acest caz.

Tânăra în vârstă de 26 de ani se află intubată la secţia de terapie intensivă cu arsuri grave pe întreg tractul respirator şi digestiv. Medicii cred că femeia a băut o cafea care conţinea hidroxid de sodiu, provenit dintr-un detergent industrial de vase folosit din greşeală în locul apei, relatează CNN Turcia.

După prima înghiţitură de cafea, tânăra s-a simţit imediat rău, a acuzat dureri insuportabile şi a început să aibă dificultăţi de respiraţie, însoţite de amorţeala limbii.

Cei doi proprietari ai localului au fost reţinuţi în acest caz, iar cafeneaua a fost închisă, după ce percheziţiile au scos la iveală că aceştia puseseră detergentul industrial în sticle obişnuite folosite în bucătărie, iar angajatul care a preparat cafeaua a folosit una dintre acele sticle pentru a prepara băutura.

Acest incident s-a înregistrat la doar câteva zile după moartea a 4 persoane din cauza unei dezinsecţii realizate într-una dintre camerele hotelului unde erau cazaţi.