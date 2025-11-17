Doi copii și mama lor au murit în vacanță în Istanbul, iar tatăl este în spital. Ar fi fost otrăviți după dezinsecția din hotel

Familia sosise la Istanbul din Germania pentru o vizită de o săptămână la rude, şi s-a cazat la un hotel din Fatih. Sursa foto: Hepta (imagine cu caracter ilustrativ)

O vacanță în familie s-a tranformat într-o tragedie în Turcia, unde o tânără mamă și copiii ei de trei și șase ani au murit în timp ce tatăl lor se află în stare critică la spital, toți suferind de vărsături și greață. Se crede că tragedia a fost cauzată de o otrăvire involuntară în interiorul hotelului în care erau cazați în Istanbul, după un program de dezinsecţie.

Familia sosise la Istanbul din Germania pentru o vizită de o săptămână la rude, şi s-a cazat la un hotel din Fatih. Primii care s-au simțit rău au fost copiii, apoi mama lor, aşa că s-au prezentat la spital cu simptome persistente de vărsături și greață. Starea lor nu părea gravă și, după tratament, au fost externați câteva ore mai târziu pentru suspiciune de toxiinfecţie alimentară, relatează Fanpage.

Noaptea, însă, starea lor s-a înrăutățit rapid și, în ciuda faptului că au fost duși la spital, atât mama, cât și copiii au murit în câteva ore. Tatăl, însă, se află la terapie intensivă, intubat și în stare critică.

Inițial, s-a crezut că este vorba despre alimente contaminate, deoarece familia turco-germană mâncase la tarabe de pe stradă în seara când au apărut primele simptome. Au fost efectuate patru arestări ale poliției din motive de igienă, dar anchetele inițiale nu au relevat alte cazuri de toxiinfecţie alimentară în oraș.

Apoi, îmbolnăvirea altor trei turiști la același hotel a schimbat cursul anchetei. S-a descoperit că unele camere de la parterul hotelului fuseseră recent dezinfectate cu pesticide care ar fi putut provoca intoxicații fatale.

După primele patru arestări, poliția turcă a mai reţinut un angajat al hotelului și doi lucrători de la dezinsecție, astfel numărul persoanelor arestate în acest caz a ajuns la șapte. Ancheta continuă însă pentru a stabili cu exactitate cauzele şi vinovaţii pentru tragedie.

Echipele de anchetă au examinat și camerele de hotel, prelevând probe din pături, fețe de pernă și cearșafuri din camere, precum și probe din apa îmbuteliată oferită oaspeților. Între timp, unitatea a fost evacuată, iar turiştii au fost direcționați către alte hoteluri.