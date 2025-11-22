O tânără de 29 de ani câștigă 10.000 € pe lună și lucrează doar 8 luni pe an. De ce aproape nimeni nu își dorește jobul ei

Amalie lucrează ca inginer de proces pe o platformă petrolieră de lângă Bergen, Norvegia. Foto: Amalie Lundstad / Instagram

Mulți oameni își petrec aproape întreaga viață profesională căutând jobul ideal. Amalie Lundstad, în vârstă de 29 de ani, spune că l-a găsit deja. Tânăra câștigă peste 110.000 de euro pe lună, lucrează doar 250 de zile și are suficient timp și energie pentru proiecte personale. Totuși, meseria ei nu este deloc una ușoară, iar majoritatea oamenilor o evită, scrie denoffentlige.dk.

Amalie lucrează ca inginer de proces pe o platformă petrolieră de lângă Bergen, Norvegia, de aproape trei ani. Programul este intens: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep fie la 6:45 dimineața, fie seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a povestit ea pentru publicația suedeză Expressen.

Fiecare tură începe cu predarea sarcinilor de la echipa anterioară, apoi se planifică activitățile. În calitate de coordonator de zonă, Amalie este responsabilă să se asigure că toate operațiunile sunt efectuate corect și în deplină siguranță. „Lucrăm întotdeauna în perechi, pentru a verifica fiecare pas”, explică ea.

Munca offshore presupune riscuri majore, însă siguranța este prioritară, iar toate procedurile sunt strict reglementate. „Pot exista situații periculoase, pentru că lucrăm cu cantități enorme de energie în conducte”, spune tânăra, subliniind importanța preciziei și a colaborării.

Deși zilele sunt aglomerate, există și momente de relaxare. Platforma dispune de sală de sport, simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare. „Ai destule lucruri de făcut atunci când nu ești la lucru”, povestește Amalie. Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, s-a adaptat perfect mediului.

Compensațiile financiare sunt pe măsura efortului. Cu toate sporurile, salariul anual ajunge între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene – până la 830.000 de coroane daneze (aprox. 110.000 euro). Acest venit îi permite Amaliei să călătorească, să-și urmeze hobbyurile și să documenteze viața de pe platformă pentru cei aproape 90.000 de urmăritori de pe Instagram.

Deși munca pe platformă nu este potrivită pentru toată lumea, pentru Amalie a devenit un stil de viață care îmbină provocările cu aventura. „Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească și își doresc o carieră interesantă”, spune ea. În același timp, avertizează că succesul într-un astfel de mediu presupune sacrificii – în special timp petrecut departe de familie și prieteni.