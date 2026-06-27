O țară cu datorii de zeci de miliarde de dolari caută bani la bogații lumii. Argentina vrea să îi atragă cu "pașaportul de aur"

Argentina vrea să lanseze un program de tip "pașaport de aur", prin care persoanele foarte bogate ar putea obține cetățenia țării în schimbul unei investiții importante.FOTO: Getty Imags

Argentina vrea să lanseze un program de tip "pașaport de aur", prin care persoanele foarte bogate ar putea obține cetățenia țării în schimbul unei investiții importante. Autoritățile speră ca banii atrași astfel să contribuie la plata datoriilor mari pe care statul le are, scrie Financial Times.

Guvernul vrea să lanseze programul în acest an și oferă cetățenie în schimbul unei donații nerambursabile de aproximativ 500.000 de dolari sau al achiziției unor obligațiuni suverane cu cupon zero în valoare de aproximativ 1 milion de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu situația.

Oficialii speră că programul va contribui la acoperirea unei datorii de zeci de miliarde de dolari pe care Argentina trebuie să o ramburseze în următorii ani. Țara nu a revenit încă pe piețele internaționale de capital după restructurarea din 2020 și a căutat mai multe alternative pentru a obține dolari.

Așa-numitele programe de "pașapoarte de aur" s-au extins rapid în unele părți ale lumii, pe măsură ce guvernele încearcă să atragă contribuții financiare din partea elitei internaționale.

Programele de "pașapoarte de aur" din Europa, interzise anul trecut de cea mai înaltă instanță a UE, dar și cele din alte regiuni, au fost criticate de organizațiile pentru transparență, care susțin că facilitează corupția și pot crea riscuri de securitate.

Lansarea programului argentinian vine în timp ce guvernul lui Javier Milei încearcă să schimbe imaginea unei țări în care taxele pe avere și volatilitatea economică au obligat propria elită să se mute în străinătate. Unul dintre cei mai bogați oameni ai țării, miliardarul Marcos Galperin, s-a mutat în Uruguay în 2020.

Miliardarul american din tehnologie Peter Thiel, fondatorul grupului de analiză de date Palantir, s-a mutat temporar cu familia în Argentina în aprilie. Thiel este "un mare ambasador al programului înainte de lansare", a spus Armand Arton, fondatorul Arton Capital, o firmă de consultanță care a consiliat guvernul în privința schemei și o promovează în rândul clienților.

Consultanții susțin că schema Argentinei ar putea atrage americani și europeni îngrijorați de polarizarea politică, dezbaterile locale privind taxele și posibilitatea unui război cu Rusia.

Guvernul Argentinei a modificat anul trecut regulile privind cetățenia, parțial pentru a crea acest program. Măsura a generat însă controverse juridice, pe motiv că, potrivit Constituției Argentinei, Congresul are autoritate asupra legilor privind cetățenia.

Multe țări oferă programe prin care străinii bogați pot obține rezidență dacă investesc sume mari, dar aceste programe nu le dau automat și cetățenia.

În Statele Unite, Donald Trump, un aliat apropiat al lui Javier Milei, a lansat anul trecut un permis de rezidență accelerat, în valoare de 1 milion de dolari. Programul a atras însă puține cereri. În regiune, Paraguay, vecina Argentinei, a început în aprilie să ofere rezidență pentru investiții de cel puțin 70.000 de dolari.

Programele care oferă direct cetățenie în schimbul banilor sunt însă mult mai controversate. Mai multe țări au renunțat deja la ele.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis anul trecut că programul Maltei era ilegal, pentru că transforma obținerea cetățeniei într-o simplă tranzacție comercială. Astfel, a fost închisă ultima cale de obținere a unui "pașaport de aur" în Uniunea Europeană, după ce Cipru și Bulgaria renunțaseră și ele la astfel de programe.

Și Regatul Unit a luat măsuri împotriva acestor scheme. După ce a închis în 2022 propriul program de rezidență prin investiții, ca parte a luptei împotriva spălării banilor, Londra a eliminat accesul fără viză pentru unele țări care oferă cetățenie prin investiții, printre care Dominica și Sfânta Lucia. Autoritățile britanice au descris aceste programe drept "inerent riscante".