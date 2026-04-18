O turistă a plătit peste 1.700 de euro pentru un kebab pe o plajă din Rio de Janeiro

1 minut de citit Publicat la 10:00 18 Apr 2026 Modificat la 10:00 18 Apr 2026

Bărbatul vindea kebab într-o zonă în care se aflau două hoteluri de lux / sursă foto: Getty Images

O turistă britanică a fost înșelată pe o plajă din Rio de Janeiro, în momentul în care a cumpărat un kebab. Vânzătorul, împreună cu un complice, ar fi modificat suma pe POS, iar clienta ar fi plătit 10.000 de reali (aproximativ 1.760 de euro), în loc de doar 10 reali, potrivit The Guardian.

Incidentul a avut loc pe plaja Copacabana. Bărbatul vindea kebab într-o zonă în care se aflau două hoteluri de lux.

În momentul în care turista i-a spus că dorește plata cu cardul, escrocul i-ar fi spus complicelui său că are nevoie de ajutor pentru a introduce suma.

În acel moment, individul a modificat suma pe POS, astfel că în loc de doar 10 reali, a înșelat clientul și a introdus suma de 10.000 de reali, adică aproximativ 1.760 de euro.

Ulterior, după ce și-a dat seama că a fost victima unei înșelătorii, turista a făcut plângere, iar escrocul a fost ulterior arestat.

Nu este singurul caz. Recent, o altă turistă din Argentina a ajuns să plătească aproape 3.000 de lire sterline pentru un porumb fiert, iar alți turiști au fost taxați cu sume uriașe pentru produse banale, precum açaí sau cocktailuri, n contextul unui val de astfel de înșelătorii pe litoral.

În ciuda valului de infracțiuni, sejururile la Rio de Janeiro se desfășoară fără incidente, iar în ultimii ani numărul turiștilor care și-au planificat vacanțe în Brazilia a crescut.

Atractivitatea internațională a orașului Rio a fost sporită de o serie de concerte de amploare pe plajă, printre care unul susținut în luna mai a anului trecut de Lady Gaga, care a atras peste 2 milioane de fani. Cântăreața columbiană Shakira urmează să susțină un mega-concert pe plajă luna viitoare.

Brazilia a atras un număr record de 9 milioane de vizitatori anul trecut, comparativ cu 6,7 milioane în 2024.