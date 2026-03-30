O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa

FOTO: Kishore Karlapudi/ Fox4 News/ Departamentul de Poliție din Celina

Un proprietar și-a văzut conacul de 4,8 milioane de dolari devastat de o mică „armată” de adolescenți dezlănțuiți, după ce l-a închiriat pentru o petrecere de șapte persoane.

Kishore Karlapudi și-a închiriat frumoasa vilă din Celina, Texas, prin Airbnb, pentru o petrecere de șapte persoane. Nu și-a imaginat niciodată că vila va fi invadată și vandalizată de sute de adolescenți aflați în căutare de distracție, potrivit Fox4 News.

Karlapudi nu locuiește în vilă, ci o închiriază pe Airbnb pentru venit pasiv. Nu a crezut că ar putea deveni victima unor adolescenți aflați în căutarea unui loc unde să organizeze „petrecerea supremă”.

„Cineva a făcut rezervarea, spunând că are nevoie de proprietate pentru o petrecere de șapte persoane”, a declarat Kishore Karlapudi pentru Fox4 News.

Potrivit șefului Poliției din Celina, John Cullison, acea mică petrecere de șapte persoane a crescut la între 500 și 800 de oameni, după ce evenimentul a fost promovat pe rețelele sociale. În seara de 21 martie, poliția a început să primească apeluri despre o adunare masivă la vilă, iar mai multe persoane au spus că au auzit focuri de armă trase pe proprietate.

„Am început să primim apeluri la 911 despre focuri de armă. Am primit, de asemenea, un apel că erau 10 bărbați la poarta din față, înarmați, care amenințau că vor ucide pe cineva. Asta, desigur, i-a alertat pe ofițerii noștri pentru a ne asigura că intrăm și menținem pe toată lumea în siguranță”, a spus șeful Cullison. „Dar abia când au intrat și-au dat seama cât de mare era, de fapt, această petrecere”.

Imaginile surprinse de camerele de bord și cele corporale ale poliției arată mulțimi mari fugind în momentul sosirii ofițerilor.

„Am avut focuri de armă. Am avut agresiuni. Am avut oameni care amenințau că vor ucide alți oameni. Am găsit cearșafuri pline de sânge la fața locului. Toate aceste lucruri reprezintă un amestec extrem de periculos care se poate termina cu rănirea copiilor dumneavoastră”, a declarat John Cullison.

Proprietarul Kishore Karlapudi a ajuns la casă sâmbăta trecută și s-a declarat „șocat” de ceea ce a văzut acolo.

„Am fost complet șocați și au distrus proprietatea”, a spus Karlapudi. „Au scos toată mobila din living și au pus-o în garaj. Au dat jos toate decorurile de pe pereți, absolut tot. Au spart decorațiunile de perete. Au distrus insula din bucătărie. Blatul de granit a fost spart, pentru că se pare că adolescenții au dansat pe el”.