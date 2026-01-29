Oamenii de știință vor fora în fragilul „Ghețar al Zilei de Apoi” din Antarctica, care reprezintă o amenințare pentru oceanele lumii

Oamenii de știință se pregătesc să foreze până la o adâncime de 1.000 de metri în așa-numitul „Ghețar al Zilei de Apoi” din Antarctica, în încercarea de a înțelege „tsunamiurile subacvatice”, fenomene care ar putea avea consecințe grave asupra climei, scrie The Independent.

Prăbușirea ghețarului Thwaites – o masă uriașă de gheață, cu o grosime de până la 2.000 de metri și o suprafață aproape cât cea a Regatului Unit – ar duce la o creștere a nivelului global al mărilor cu aproximativ 65 de centimetri, spun cercetătorii.

Oamenii de știință vor fora acum într-una dintre cele mai greu accesibile și mai puțin înțelese zone ale ghețarului, pentru a observa direct procesele prin care apa oceanică mai caldă topește gheața de deasupra.

Dr. Peter Davis, oceanograf fizician la British Antarctic Survey (BAS), a declarat că proiectul este o „misiune extrem de dificilă”, desfășurată pe „unul dintre cei mai importanți și instabili ghețari de pe planetă”.

În următoarele două săptămâni, o echipă formată din cercetători de la BAS și de la Korea Polar Research Institute (KOPRI) va folosi un sistem de foraj cu apă fierbinte pentru a străpunge gheața, după care va coborî instrumente care vor transmite date către cercetătorii aflați la suprafață.

Cercetătorii vor analiza așa-numitele „tsunamiuri subacvatice”, care pot avea dimensiuni de la 10 până la câteva sute de metri, au declarat aceștia pentru Sky News Australia.

„Aceste valuri subacvatice mari, cu amplitudini de zeci sau chiar sute de metri, pot amesteca apa adâncă cu apa aflată mai aproape de suprafață. Trebuie să înțelegem acest proces pentru a putea face prognoze mai bune privind topirea gheții marine”, a explicat oceanograful BAS Dr. Alex Brearley pentru postul de televiziune.

Dr. Davis a spus că, „pentru prima dată”, oamenii de știință vor „observa aproape în timp real ce face apa oceanică caldă gheții aflate la 1.000 de metri sub suprafață. Acest lucru a devenit posibil abia recent – și este esențial pentru a înțelege cât de rapid ar putea crește nivelul mărilor”.

Cercetările anterioare asupra ghețarului Thwaites s-au concentrat pe zone mai stabile, însă studiul care urmează va avea loc pe trunchiul principal al ghețarului, o zonă explorată foarte puțin până acum din cauza numeroaselor crevase.

Echipa va fora până la 1.000 de metri adâncime, până în punctul în care ghețarul se desprinde de fundul mării și devine o platformă de gheață plutitoare – zona în care Thwaites este cel mai vulnerabil, deoarece apa oceanică mai caldă pătrunde sub ghețar și îl topește de jos în sus.

Apa va fi încălzită la aproximativ 90 de grade Celsius și apoi pompată la presiune ridicată printr-un furtun pentru a topi gheața, creând un orificiu cu un diametru de circa 30 de centimetri, în condițiile în care apa fierbinte topește gheața cu o viteză de aproximativ un metru pe minut.

„Aceasta este știință polară dusă la extrem”, a declarat Dr. Won Sang Lee, cercetător principal la KOPRI. „Am făcut această călătorie epică fără nicio garanție că vom reuși măcar să ajungem pe gheață, așa că faptul că suntem acum pe ghețar și ne pregătim să instalăm aceste instrumente este o dovadă a competenței și expertizei tuturor celor implicați, atât de la KOPRI, cât și de la BAS”.

Inginerul de foraj Keith Makinson a precizat că echipa BAS, care are o experiență de 75 de ani în forajul cu apă fierbinte, este „lider mondial în această tehnologie”.

„În ultimele patru decenii, a fost uimitor să vedem cum s-a dezvoltat această tehnologie, iar acum ea ne ajută să răspundem la întrebări cruciale despre modul în care schimbările climatice și creșterea nivelului mării ne vor afecta pe toți”, a declarat acesta.