Oamenii pentru care pariul pe piețele de predicție este meseria lor. Și câștigă milioane din ea

Piețele de predicție au devenit mainstream. sursa foto: Getty

La prima vedere, pare absurd să câștigi bani mizând pe ce cuvinte va rosti un președinte sau pe care dintre doi curcani va fi grațiat la Casa Albă. Pentru o mână de oameni, însă, exact asta a devenit o meserie. Analizează date, urmăresc nuanțe ignorate de restul lumii și pun bani reali pe evenimente care încă nu s-au întâmplat. Uneori pierd. Alteori câștigă sume de ordinul milioanelor, scrie The New York Times.

La două luni după ce și-a dat demisia din jobul de contabil corporatist pentru a tranzacționa cu normă întreagă pe piețele de predicție, Joel Holsinger, 26 de ani, era deja pe drumul către primii 100.000 de dolari câștigați. Era aproape prânz, într-o zi de marți dinaintea Zilei Recunoștinței de anul trecut, iar președintele Trump urma să acorde tradiționala grațiere a curcanului.

Holsinger avea peste 700 de dolari pariați pe faptul că Trump nu va rosti două cuvinte anume. Atât Kalshi, cât și Polymarket – cele mai mari două platforme de piețe de predicție – ofereau așa-numite „mention markets”, pariuri de tip da/nu, în care utilizatorii mizau pe dacă președintele va rosti sau nu anumite cuvinte și expresii. Printre ele: „hottest”, „big beautiful bill”, „radical left/far left” și „rigged election/stolen election”.

Holsinger cumpărase 500 de acțiuni „nu” pentru cuvântul „stuffing”, la 86 de cenți bucata, și 500 de acțiuni „nu” pentru „cheaper”, la 70 de cenți. Alegerea pariurilor s-a bazat în mare parte pe analiza frecvenței cuvintelor din transcrierile discursurilor anterioare ale lui Trump.

Trump avea aproape sigur să vorbească despre prețuri și accesibilitate, dar prefera termenul „lower” în loc de „cheaper”. Din august, nu mai folosise deloc cuvântul „cheaper”, spunea Holsinger. Iar în discursurile anterioare de Ziua Recunoștinței nu vorbise niciodată despre „stuffing”.

Chiar și așa, Holsinger a pariat prudent. „Cu un eșantion de patru”, a spus el, referindu-se la cele patru Zile ale Recunoștinței din primul mandat Trump, „nu o să fac ceva nebunesc”.

Pe Kalshi, platforma lui preferată, cota pentru faptul că Trump nu va spune „stuffing” scăzuse la 81 de cenți. Piața începuse să creadă că acel cuvânt ar putea apărea.

„Știe cineva ceva secret despre «stuffing»?”, a întrebat Holsinger în cască.

Îmbrăcat în pantaloni de trening și tricou, stătea turcește pe un scaun de birou, într-un apartament de la etajul patru din South Williamsburg, Brooklyn, unde transmitea live. Peste 1.000 de oameni îl urmăreau pe PredictionMarketTrader. Se mutase recent din Los Angeles împreună cu logodnica sa, iar cutii de la Home Depot erau încă îngrămădite într-un colț.

Marea necunoscută era care dintre cei doi curcani va primi grațierea ceremonială: Gobble sau Waddle? Holsinger avea 2.500 de dolari pariați pe Gobble.

Inițial, nu plănuise să facă acest pariu. I se părea prostesc și nu vedea un avantaj clar. Le spunea urmăritorilor lucruri precum: „Nu am văzut un argument solid pentru Waddle” sau „Există mult sprijin pentru Gobble, dar poate sunt într-o bulă”.

Cu 30 de minute înainte, însă, un prieten descoperise un videoclip Associated Press care părea să confirme că Gobble va câștiga: într-un briefing la Casa Albă, o voce din afara cadrului spusese că, deși „ambii primesc grațierea”, Gobble „va fi curcanul național de Ziua Recunoștinței”.

Este genul de nuanță tehnică pe care un om obișnuit ar ignora-o, dar care pentru traderi valorează aur. Pariurile de pe marile platforme au criterii de rezolvare extrem de precise, ascunse în literele mici. Alți traderi nu păreau să fi văzut încă videoclipul, iar acțiunile „da” pentru Gobble se vindeau încă la aproximativ 82 de cenți. Holsinger a cumpărat rapid 2.475 de acțiuni. Dacă avea dreptate, urma să câștige circa 425 de dolari.

În transmisiunea live din Grădina Trandafirilor, a apărut un curcan, cu pielea atârnând ridicol de la cioc. „Ăsta e Gobble?”, a întrebat Holsinger. „Putem compara poze?”

Trump a vorbit mult, atingând numeroase subiecte pe care se paria, inclusiv „affordable”, „Walmart” și „egg”.

„Și acum”, a spus Trump, „să mergem să-l grațiem pe Gobble – Waddle, apropo, lipsește în acțiune, dar e în regulă, o să ne prefacem că e aici...”

Ochii lui Holsinger s-au mărit. Câștigase frumos pariul pe Gobble. Mai câștigase 250 de dolari și pe „cheaper” și „stuffing”, cuvinte pe care Trump nu le rostise.

La finalul streamului de 55 de minute, Holsinger era însă ușor frustrat că nu pariat mai mult.

„Măcar am nimerit-o. Am intrat devreme. Dar cred că am intrat prea devreme. Ar fi trebuit să mizez mai mult. Oricum, un început bun de săptămână, oameni buni. Suntem deja pe plus cu 1.300 de dolari de duminică”.

Meseria emblematică a anilor 2020

Înainte de 2020, singurul loc unde cineva putea încerca să câștige din prognozarea evenimentelor curente era un site din Noua Zeelandă, PredictIt, care limita pariurile individuale la 850 de dolari și numărul de participanți. Totul s-a schimbat odată cu ascensiunea Kalshi și Polymarket în Statele Unite.

Astăzi există mii de întrebări active non-stop, pe care oricine poate paria: va fi sau nu Ayatollahul Ali Khamenei înlăturat până la finalul lui iulie? Vor confirma Statele Unite existența extratereștrilor?

Piețele de predicție au devenit mainstream. CNN a încheiat un parteneriat cu Kalshi, iar Google Finance integrează date de la Kalshi și Polymarket. Transmisiunea CBS a Globurilor de Aur a afișat grafice cu cotele Polymarket înainte de anunțarea câștigătorilor. Fondatorul și CEO-ul companiei, Shayne Coplan, a participat la ceremonie.

Există și vânt politic favorabil. În 2024, traderii de pe Polymarket au pariat peste 3,6 miliarde de dolari pe alegerile Trump–Harris. În seara votului, piețele de predicție îl favorizau pe Trump, deși sondajele indicau un mic avantaj pentru Kamala Harris.

A doua administrație Trump s-a arătat prietenoasă cu industria. Donald Trump Jr. este consilier pentru Kalshi și Polymarket și investitor în Polymarket. În noiembrie, Comisia pentru Tranzacții Futures pe Mărfuri a aprobat funcționarea legală a Polymarket în SUA. Alte aplicații, precum Robinhood și FanDuel, intră și ele pe această piață.

A câștiga existența din pariuri pe piețe de predicție ar putea deveni una dintre meseriile definitorii ale epocii – precum traderii de pe Wall Street în anii ’80, fondatorii dot-com în anii ’90 sau influencerii în anii 2010.

Comentatorii TV pot vorbi fără consecințe; pe piețele de predicție, banii sunt la mijloc.

„Este comentariu cu pielea în joc”, spune Domer, unul dintre cei mai de succes traderi, care preferă pseudonimatul. „Dacă eu am câștigat 2,5 milioane de dolari anul trecut, altcineva a pierdut”.

Majoritatea utilizatorilor pierd bani, iar pariurile sportive – care reprezintă 90% din volumul de pe Kalshi – au devenit o nouă formă de joc pentru tineri cu datorii și perspective profesionale incerte.

Traderii de top, numiți „sharps”, sunt în general bărbați, rapizi în decizie, dispuși la risc și cu abilități cantitative peste medie. Doar 0,04% dintre conturi generează 70% din profituri.

Pentru ei, anul trecut a fost bun, iar acesta se anunță și mai profitabil. Haosul politic, incertitudinea și afluxul de bani neexperimentați creează oportunități. Iar pentru unii, acesta este momentul de a „merge tare înainte”.