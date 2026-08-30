Oamenii se tot furișează în canalizarea New York-ului. Și nimeni nu știe de ce

sursa foto: captură video TikTok / Ricardy Fabre

De luni bune, tot mai mulți oameni sunt filmați coborând, noaptea, în canalizarea New York-ului – echipați cu salopete și lămpi de cap, cu priceperea de a ridica capacele grele de canal și de a le pune la loc. Din mai încoace au fost raportate cel puțin cinci astfel de episoade, iar imaginile au aprins internetul, cu zvonuri despre o „societate subterană” și glume despre minioni sau Țestoasele Ninja. Poliția a arestat deja doi bărbați pentru pătrundere ilegală, dar motivul pentru care au ales să facă asta rămâne un mister. Autoritățile avertizează însă că sub asfalt îi așteaptă gaze toxice, spații închise și riscuri de inundare, scrie The New York Times.

Cu câteva ore înainte de răsărit, într-o zi de miercuri, o siluetă îmbrăcată într-o salopetă neagră de cauciuc, dintre cele care acoperă și pieptul, s-a cățărat afară dintr-o gură de canal din Midtown Manhattan și s-a îndepărtat încet.

Câteva clipe mai târziu, o a doua persoană, echipată la fel și cu o lampă de cap, a ieșit din aceeași gură de canalizare de pe Seventh Avenue, vizavi de Pennsylvania Station. Apoi a apărut și un al treilea, care s-a așezat călare peste gura deschisă a canalului pentru a trage grătarul greu înapoi la locul lui.

Imaginile filmate pe 18 august s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au dat naștere unor zvonuri despre o societate subterană, dar și unei dezbateri despre cărui personaj de desene animate le seamănă cel mai mult exploratorii urbani: minionilor din filmele „Sunt un mic ticălos" sau fraților Mario din celebrul joc video.

A fost al patrulea episod raportat din luna mai încoace în care oameni au fost filmați intrând și ieșind din gurile de acces ale vastei rețele de canalizare a orașului, potrivit martorilor și oficialilor municipali.

(În jurul orei 01:00 noaptea, joi, un al cincilea grup a fost surprins pe video intrând într-o gură de canal în Wantagh, pe Long Island, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Poliției din comitatul Nassau.)

În iulie, polițiștii au arestat doi bărbați despre care au spus că se scufundaseră în canalizare în Brooklyn și i-au acuzat de pătrundere ilegală. Motivele celor care au coborât în rețeaua de conducte întinsă pe 12.000 de kilometri nu au fost însă încă stabilite, au precizat oamenii legii. Teoriile merg de la căutarea de obiecte de valoare până la explorarea urbană riscantă.

În mijlocul glumelor de pe internet – și al frecventelor referiri la alți locatari ai subteranelor, precum Țestoasele Ninja – unii comentatori, precum Tony Hernandez, un ofițer de transport public pensionat, au atras atenția asupra experienței vădite a celor care au ieșit la suprafață luna aceasta.

„Felul în care a ieșit ultimul tip a fost prea lin, clar nu era prima oară când făcea așa ceva”, a scris Hernandez într-un comentariu la un videoclip cu bărbații care apăreau lângă Penn Station.

Autoritățile municipale au avertizat împotriva altor imitatori, catalogând acest comportament drept periculos și ilegal. Este, totodată, o amenințare la „siguranța și securitatea infrastructurii noastre critice”, a declarat Déja Stewart, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Protecție a Mediului din oraș.

Labirintul de tuburi subterane conține „gaze toxice, riscuri de inundare și spații închise”, a adăugat Stewart. „Cetățenii nu ar trebui să intre niciodată într-o conductă, o gură de scurgere, un bazin de captare, o gură de canal sau o gură de vărsare”.

Phil Wong, consilier municipal care reprezintă părți din Queens, a spus că în ultimul an biroul său a primit mai multe sesizări privind capace de canal dispărute, deplasate sau deteriorate. Gurile de canal oferă acces atât la rețeaua de canalizare a orașului, cât și la unele utilități subterane.

Wong a povestit că a discutat cu muncitori de la companiile de cablu din districtul său, care i-au spus că cei care coboară în subteran ar putea urmări să sustragă vechi fire de cupru.

Unele dintre capacele de canal, care pot cântări peste 45 de kilograme, ar putea fi îndepărtate, a spus el. Consilierul a anunțat că intenționează să ceară o audiere pentru a discuta despre o mai bună securizare sau sigilare a gurilor de canal.

Steve Duncan, care a petrecut două decenii explorând subteranele New York-ului, crede că scafandrii din canalizare dau semne că ar fi aventurieri cu experiență. Poartă lămpi de cap, știu cum să ridice capacele și se deplasează noaptea, când sunt mai greu de observat, iar debitul apelor uzate este de obicei scăzut.

Episoadele surprinse în mai au avut loc, de asemenea, la scurt timp după o furtună de vară – momentul perfect pentru a te aventura, spune el.

„Când plouă, asta are efectul de a spăla toate mizeriile”, a adăugat Duncan, care povestește că a coborât pentru prima dată într-o gură de canal în 2004, după ce dăduse de niște schițe ale sistemului din secolul al XIX-lea.

Duncan a respins ideea că grupurile ar fi căutat obiecte pe care să le vândă. În cele peste 100 de coborâri ale sale în adâncurile conductelor, spune că cel mai valoros lucru pe care l-a găsit a fost un card de credit expirat.

„Dintre toate metodele de a face rost de niște bani în New York, să-ți cumperi lămpi de cap și salopete de cauciuc și să te bagi într-o gură de canal pare cea mai absurdă cale”, a spus el.

Primul episod raportat anul acesta a fost pe 5 mai, în jurul orei 02:00 noaptea, în Queens, când trei bărbați în salopete de cauciuc s-au îndreptat spre un atelier de detailing auto din Astoria, ținând în mâini lanterne și un levier.

Admir Jakupovic, proprietarul atelierului Aki Auto Care, a spus că lucra până târziu în garajul puternic luminat când i-a văzut pe cei trei.

„Arătau de parcă ar fi pus ceva la cale”, a spus Jakupovic, în vârstă de 34 de ani, care i-a urmărit pe bărbați apropiindu-se de o gură de canal de pe 20th Avenue.

Și-a spus în gând: „Băieți, aveți de gând să intrați aici sau să începeți ceva?”

A adăugat: „Ne-am uitat unii la alții preț de o secundă, apoi pur și simplu au început să deschidă gura de canal”.

Autoritățile municipale au inspectat ulterior gura de canal, unde au constatat că „sistemul nu era deteriorat”, a spus Stewart. Jakupovic, care a asistat la inspecție, a povestit că a simțit o duhoare puternică de ape uzate.

„Pute acolo jos”, a spus el. „Adică, ce căutau acolo? E pur și simplu ciudat”.

Au urmat alte două episoade. Pe 28 mai, în jurul orei 23:00, mai multe persoane au intrat într-o gură de canal din cartierul Gravesend din Brooklyn, ieșind trei ore mai târziu, potrivit poliției.

Ieșirea unora dintre ei a fost surprinsă pe video, iar doi dintre bărbați au fost ulterior acuzați de pătrundere ilegală, în parte pe baza relatării unui martor, conform plângerilor penale. Nu au dat niciun indiciu privind motivul lor, au spus polițiștii, și nu au putut fi contactați pentru declarații.

Aproximativ două ore mai târziu, un alt grup de persoane a împins la o parte capacul unei guri de canal și a intrat în sistemul de canalizare în cartierul South Williamsburg din Brooklyn, potrivit poliției. Au ieșit circa trei ore mai târziu și „au fugit de la fața locului într-un vehicul necunoscut, către o destinație necunoscută”, potrivit poliției.

Ambele incidente rămân în curs de investigare, au precizat oamenii legii.

Wong a spus că biroul său a raportat autorităților cel puțin șase guri de canal descoperite luna aceasta, dar că trei rămăseseră în continuare deschise.

Gurile de canal descoperite pot fi periculoase, a avertizat el. În mai, o femeie de 56 de ani a murit după ce a coborât din mașină în Midtown Manhattan și a căzut într-o gură de canal deschisă.

Există și îngrijorări mai ample legate de sabotaj și de deteriorarea infrastructurii, a spus Wong. „Dacă există niște oameni rău-intenționați care caută lucruri de furat, precum cabluri de cupru, sau chiar caută rețele pe care să le perturbe”, a adăugat el, „atunci avem o problemă”.